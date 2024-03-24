Карпин рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

Главный тренер «Ростова» и сборной России рассказал о своём последнем разговоре с известным комментатором и блогером , который ушёл из жизни 19 марта в возрасте 52 лет.

Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — всё на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

Был ли я на похоронах? Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной. Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.