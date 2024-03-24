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Карпин рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

сегодня, 17:11

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своём последнем разговоре с известным комментатором и блогером Василием Уткиным, который ушёл из жизни 19 марта в возрасте 52 лет.

Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — всё на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

Был ли я на похоронах? Я очень хотел, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной. Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения.

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Все комментарии
mr3m6uay9d94
mr3m6uay9d94
сегодня в 18:00
Вот так обычно и получается ...то времени нет, то... Василию светлая память.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:44
Обычная история, которую многие на себе испытали. Вот так всегда, думаешь, что сейчас некогда, но впереди ещё куча времени и всегда ещё успеем встретиться и наговориться обо всём. А потом внезапно узнаёшь, что человека не стало. И наступает дикое опустошение и тяжелое сожаление, что так и не встретились... Покойся с миром лучший российский комментатор и журналист, Вася Уткин...
2es7behgwmeq
2es7behgwmeq
сегодня в 17:42
Как не упустить драгоценные моменты жизни? Просто надо действовать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:41
Валера, здоровья тебе, а Василию светлая память. Скорбим за пострадавших в Крокусе
Гость
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