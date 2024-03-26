Сборная Грузии обыграла по пенальти Грецию и впервые пробилась на Евро

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вчера, 22:44

Сборная Грузии одержала победу над командой Греции в финальном матче отбора на чемпионат Европы 2024 года (0:0, 4:2 по пенальти).

На 45+3-й минуте запасной вратарь грузинской команды Гиорги Лория получил красную карточку.

Грузия впервые в своей истории квалифицировалась на Евро. Команда сыграет в группе F с Португалией, Турцией и Чехией.