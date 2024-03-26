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Сборная Грузии обыграла по пенальти Грецию и впервые пробилась на Евро

вчера, 22:44
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 0Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияЗакончился после серии пенальти

Сборная Грузии одержала победу над командой Греции в финальном матче отбора на чемпионат Европы 2024 года (0:0, 4:2 по пенальти).

На 45+3-й минуте запасной вратарь грузинской команды Гиорги Лория получил красную карточку.

Грузия впервые в своей истории квалифицировалась на Евро. Команда сыграет в группе F с Португалией, Турцией и Чехией.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 01:11
Поздравляем сб. Грузию с выходом на Евро. Теперь есть 2 команды за которые можно болеть. Сб. Украина и сб. Грузия! Молодцы ребята ! Жаль Казахстан не в этой тройке... команд, которые в последний момент отобрались на чемпионат.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 01:10
Поздравляю брат!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:07
Неожиданно! Греция в этой паре казалась фаворитом. Но молодцы Грузия, выход на Евро - это для них историческое достижение. Поздравляю!
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 01:07, ред.
это просто сказка, для нашей маленькой страны!

вы не представляете, что сейчас у нас происходит, это не просто победа и выход нашей сборной
это праздник для каждого грузина
для каждого кто мечтал увидеть нашу сборная на Евро
и для каждого кто болел за нее
и спасибо за это нашим игрокам
таких эмоций как сегодня я никогда не испытывал

საქართველოს გაუმარჯოს!!!
Predator94
Predator94
сегодня в 00:34
Не почтили память жертв теракта, даже французы сделали это. Тьфу не болею и не уважаю! Не рад! Чтобы на евро провалились!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:31
Теперь ждём победу от сборной Украины! Пока что они ведут.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:30
С победой и дебютом на чемпионате Европы, сборную Грузии и болельщиков этой республики!!! Искренне рад за вас! Тем более, прошли непростого соперника, который 20 лет назад становился чемпионом Европы, обыграв сборную Португалии у них же в гостях. Пусть теперь сборная Грузии всегда будет играть на чемпионатах Европы. Ведь у них есть талантливые игроки. Успехов и больших побед сборной Грузии на чемпионате Европы!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ UncleZack (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Матч не смотрел, просто посмотрел статистику, а с красной карточкой не был внимателен. Бывает.
osmipaul10
osmipaul10 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 00:17
Они играли в полном составе. Запасной вратарь был удален в самом конце первого тайма
UncleZack
UncleZack ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 00:13
Грузины не играли в меньшинстве,красную получил не полевой игрок.
muz6y2dd3t23
muz6y2dd3t23
вчера в 23:58
Грузия заслужила.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:58
Поздравляю сборную Грузии! Принесли праздник стране!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 23:43
Грузию с победой! Да и на Евро можно побороться, группа не является непроходимой. С Португалией понятно ловить нечего, а вот обыграть чехов и скатать ничейку с турками вполне реально.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:30
Скоро с нововведениями и Сан- Марино будет на Евро….
Будут грузины пассажирами на Евро
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:15
Грузию с победой... греки удивили, слабо сыграли. Когда мы начнём хоть чем то удивлять?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:09
Не только танцы, но и хоровое пение грузинов! Я очень люблю их народные песни и знаю более 30 песен. Они полностью заслуживают быть на Евро!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:08
Сегодня в Грузии не спят, вино льётся рекой!
6y67pbzw8jxd
6y67pbzw8jxd
вчера в 23:04
Португалия и турки с чехами - почти повторение группы А на евро 2008
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:03
Во грузины молодцы,пробились на ЕВРО!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
Сегодня праздник у грузин, сегодня будут танцы...)))
С выходом на ЕВРО))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 22:57, ред.
Поздравляю Грузию!

В целом греки владели мячом больше времени 64%, в остальное время сборная Грузии создала больше опасных моментов чем сборная Греции. Такой исход событий можно было ожидать. Сборная Греции на такая уж и грозная, а сборная Грузии со временем прогрессировала и этот результат закономерен.

Это историческое событие и пожелаю им удачи на Евро-2024!
Кёрт Майлз
Кёрт Майлз
вчера в 22:56
Молодцы, и удачи вам на Евро!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:50
Отличное достижение грузинской сборной.. Поздравляем!.. 👍
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:46
Поздравляю Грузинов первый раз на Евро , Греки вообще слабые
LOpp
LOpp
вчера в 22:45
Поздравляю Грузию!
Для них это историческое событие.
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