Сборная Грузии обыграла по пенальти Грецию и впервые пробилась на Евро

Сборная Грузии одержала победу над командой Греции в финальном матче отбора на чемпионат Европы 2024 года (0:0, 4:2 по пенальти).
На 45+3-й минуте запасной вратарь грузинской команды Гиорги Лория получил красную карточку.
Грузия впервые в своей истории квалифицировалась на Евро. Команда сыграет в группе F с Португалией, Турцией и Чехией.
вы не представляете, что сейчас у нас происходит, это не просто победа и выход нашей сборной
это праздник для каждого грузина
для каждого кто мечтал увидеть нашу сборная на Евро
и для каждого кто болел за нее
и спасибо за это нашим игрокам
таких эмоций как сегодня я никогда не испытывал
საქართველოს გაუმარჯოს!!!
вы не представляете, что сейчас у нас происходит, это не просто победа и выход нашей сборной
это праздник для каждого грузина
для каждого кто мечтал увидеть нашу сборная на Евро
и для каждого кто болел за нее
и спасибо за это нашим игрокам
таких эмоций как сегодня я никогда не испытывал
საქართველოს გაუმარჯოს!!!