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Определились все участники чемпионата Европы 2024 года

сегодня, 01:50

Завершились все матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года, по итогам которых определились последние участники турнира.

Полный список команд, которые выступят на Евро, выглядит следующим образом:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 03:54
чемпионат европы хорош тем, что на нем гарантировано не будет месси, а значит возможна конкуренция, вы никогда не задумывались о том, что не было в истории футбола ни одного знаменитого мастера, который бы хорошо играл только в клубе, а в сборной как месси - позорился и мешал всем? вон кейн или руни, ван бастен или шевченко, неста или мальдини, пеле или ромарио? ДА НИКОГДА таких не было.. я не верю ни в одной событие в жизни месси, вокруг него все куплено и продано
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:26
Без России не буду смотреть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:02
Смотреть что то спортивного интереса нету...
6y3kv3q375d6
6y3kv3q375d6
сегодня в 02:01
Интересные группы в целом, но есть и более среди них, например C
Гость
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