Определились все участники чемпионата Европы 2024 года

Завершились все матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года, по итогам которых определились последние участники турнира.
Полный список команд, которые выступят на Евро, выглядит следующим образом:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Финальная часть чемпионата Европы-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.