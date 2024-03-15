Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Арсенал» — «Бавария»
«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд
«Реал» — «Манчестер Сити»
ПСЖ — «Барселона»
Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года.
Победитель пары «Арсенал» / «Бавария» сыграет против победителя пары «Реал» / «Манчестер Сити». А победитель пары «Атлетико» / «Боруссия» Дортмунд выйдет на победителя пары ПСЖ — «Барселона».
Просто недавно свидетелем забавного разговора между болельщиками.
Фанат Реала утверждал, что Боруссия лакомый кусочек для всех, но он обязательно достанется МС, намекая, что им всегда достаётся только слабые соперники.
Опять МС слабочки достались на пути к финалу?
А вообще интересные пары получились, примерно равные по уровню.
Если сравнивать парные пары на пути к финалу, то подгруппа МС, Реал, Арсенал, Бавария, немного посолиднее смотрится. Но кто его разберёт как оно получится...
Просто недавно свидетелем забавного разговора между болельщиками.
Фанат Реала утверждал, что Боруссия лакомый кусочек для всех, но он обязательно достанется МС, намекая, что им всегда достаётся только слабые соперники.
Опять МС слабочки достались на пути к финалу?
А вообще интересные пары получились, примерно равные по уровню.
Если сравнивать парные пары на пути к финалу, то подгруппа МС, Реал, Арсенал, Бавария, немного посолиднее смотрится. Но кто его разберёт как оно получится...
Сити сейчас фаворит, это ни для кого не секрет. Но и сливочные очень опытная команда, которые умеют выходить из сложных ситуаций.
На счет Барселоны.. тут сложно сказать) каталонцы могут выдать хороший матч, а в следующей игре провалиться полностью, команда загадка для меня) в любом случае, я желаю Барсе удачи
Сити сейчас фаворит, это ни для кого не секрет. Но и сливочные очень опытная команда, которые умеют выходить из сложных ситуаций.
На счет Барселоны.. тут сложно сказать) каталонцы могут выдать хороший матч, а в следующей игре провалиться полностью, команда загадка для меня) в любом случае, я желаю Барсе удачи