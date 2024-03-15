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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 14:20

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» — «Бавария»

«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

«Реал» — «Манчестер Сити»

ПСЖ — «Барселона»

Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года.

Победитель пары «Арсенал» / «Бавария» сыграет против победителя пары «Реал» / «Манчестер Сити». А победитель пары «Атлетико» / «Боруссия» Дортмунд выйдет на победителя пары ПСЖ — «Барселона».

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

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14 мартаВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии18
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14 марта
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:54, ред.
Бавария
Реал
ПСЖ
Атлетико

Это те клубы, которые будут в 1/2.

По поводу жребия.
Почему так много недовольных, непонятно. Все игры интернациональны: испанцев с англичанами развели и это замечательно в плане зрелищности и интриги. Шикарней расклада и не придумать.

P.S. Самая интересная пара (имхо) - ПСЖ/Барселона. Обе тимы нифига в обороне играть не могут; тут ожидаю чистый спринт и обилие голов.
ПСЖ будет играть первую скрипку.
дурман
дурман
вчера в 23:40
Супер пары
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:38
Барса должна пройти Париж,Сити пройдет,Арсенал пройдет,Атлетико пройдет.
ABir
ABir
вчера в 23:24
Реал с МС - игра достойная финала
r-ozerov@mail.ru
r-ozerov@mail.ru
вчера в 23:20, ред.
Как так получается довольно часто, что из самой богатой лиги (АПЛ) меньше представителей?. У Италии в ЛЕ на этой стадии 3 команды, у Испании в ЛЧ 3 команды. И мне кажется так из года в год последнее время.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 22:56
    ТОП - переводится как вершина. Логично что на вершине 1, ну максимум 3-4 (стадия полуфинала). Окей, ну, допустим 5 ТОП-клубов, каждый из которых то чемпион, то экс-чемпион, то вице, то самую привлекательную игру показывает, но результат не научился добывать пока, то просто по именам россыпь звезд. Но когда каждую 92у до топа натягивают - это уж слишком. ЧИСЛО самых топовых клубов, а число не цифра. Чисел всего 9, если мы ноль не считаем. В 9 может и входит ваш Атлетико (Боруссия так точно нет), да и то не факт. Давайте уже севилью обзовем топ-клубом, аякс, порту, шахтер - ? А? Чего нет?
    Я бы вот на данный момент, кстати, не спешил любимую барсу к топам причислять, т.к. состав там я хз - один из слабейших на моей памяти.
    Никто не говорит, что пара МС-Реал - уровень лиги европы -? лига европы - не самый плоой турнир - напомню, что год назад там Барса с МЮ встречались. МЮ уже не тот, но звезды и бабло там нехилое до сих пор на старых дрожжях.
    Так что давайте слово "топ" не обесценивать.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Как раз таки одно и тоже.
    Модель управления отличается у команд, но нельзя каждый раз упоминать их место без шейхов.
    Все вкладываются, кто раньше, кто позже.
    На счёт купил Перес не могу сказать, но лояльность чувствуется. За матч могут два гола засчитать из оффсайда, и особо никто возмущаться не будет.
    Ну это же Реал, им можно.
    Randomjkee
    Randomjkee
    вчера в 22:15
    Реал отлетит… Там защиты нету…
    mat73
    mat73
    вчера в 22:15
    Одни и те же "рожи"
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Нет ,совсем не одно и тоже
    Если бы шейхи не вложились в середняка МанСити в начале 2010-х то где бы он был сейчас?
    Не надо путать тёплое с мягким,это у вас если Реал что то выиграл то Перес купил,ты ведь знаешь что я прав,вы всегда это говорите!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:27
    Реал - МС . в принципе мадридцы это топ клуб ,но посмотрел на их убогую игру с Немецкими Быками, Горожане от них мокрого места не оставят,если продолжат в том духе.
    Арсенал- Бавария. Вроде бы немцы на протяжении нескольких лет всегда были фаворитами,ну или одними из них,но их игра не особо выразительная,как впрочем и самого Арсенала с португальцами,где только Райя зажёг зелёный свет пушкарям.
    Атлетико-Дортмунд,пожалуй довольно интересное противостояние,смогут ли немцы взломать рядуты мадридцев?
    ПСЖ-Барса тоже довольно таки интересная пара экс тренер против каталонцев. Даже не знаю что от них ожидать,парижане не впечатляют, каталонцы смесь опыта и молодости. По игре,считаю МС главным претендентолм,но всё может случиться.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Барселона в Ла Лиге шансы потеряла, а в ЛЧ они обязаны умереть за результат. Пройти ПСЖ вполне по силам.
    Для них настал тот самый момент, когда они просто обязаны рвать жилы и выйти в финал.
    Ну а там Гвардиола сдаст матч 😀
    рже
    рже
    вчера в 21:20
    Бегиристайн назвал жеребьевку турнира позором, так как команда третий раз подряд будет играть в плей-офф с мадридским «Реалом». «Сколько можно?! Всегда одно и то же. Впереди четвертьфинал, постараемся вспомнить прошлый сезон», — заявил представитель команды.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Салат 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Почему время МС вышло? Гвардиола никуда не ушёл, он имеет боевой состав. Французам далеко до них.
    Скорее Барселона выиграет ЛЧ, чем ПСЖ.
    Sкрудж
    Sкрудж ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Борусию на Атлетико поменяйте , а так всё верно.
    Sкрудж
    Sкрудж ответ АбдуФотий (раскрыть)
    вчера в 21:15
    Ровно наоборот
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:15
    Подвергать сомнению победы других команд хорошо получается у сливочных, не так ли?
    Конкретно, чем отличается от фраз "шейхи купили"? Это одно и то же.
    Sкрудж
    Sкрудж ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 21:14
    А ПСЖ причём ? Они никуда ещё не вышли . В противостоянии с Барсой там 50 на 50 не более. Если ещё лазарет у Барсы освободиться так может и поменьше у ПСЖ будет. А так 50 на 50. Я вот вижу полуфинал Атлетико - Барса . А второй Сити - Бавария.
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    вчера в 20:55
    Реал и Ман Сити матч достойный финала, битва будет не на шутку. Жаль что в 1/8 )))
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 20:54, ред.
      Константин 87
      Константин 87
      вчера в 20:39
      Супер матчи🤟🏻
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 20:33
      Ну а как ещё говорить, когда два очевидных гола из оффсайда забивает команда? Странное удаление.
      Прям прокладывают путь к финалу.
      Ну это просто подарок!
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
      вчера в 20:27
      "топ не топ" подъехал. Человек с мышлением кликбэйт рекламы. :-)
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
      вчера в 20:26
      А ты удалил комментарии? Я всегда отвечаю за свои слова.
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
      вчера в 20:20
      Но и ты мечтаешь, что у него был лучший день, несмотря на то, что он парень с чсв.
      Флибустьер Джонии
      Флибустьер Джонии
      вчера в 19:57
      Пары огонь. Шансы примерно у всех 50/50, Арсенал пожалуй самый слабый ввиду того, что очень долго не играл в ЛЧ, да и еще в таких стадиях. Кто говорил самый лакомый соперник это БД, я так не думаю. Вполне по силам отправить домой катлетов. БД играющая команда, единственное их не всегда хватает на весь матч.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ 3ton (раскрыть)
      вчера в 19:34
      Атлетико входит в число сильнейших команд Европы. но ЧИСЛО это не самое маленькое. Бавария, Реал, МС - стоят ВЫШЕ Атлетико. Напомню, что уж очень давно он в ЛЧ проваливается.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 19:32
      Выскажу и я свое мнение...
      Мадридский Реал против Манчестер Сити это однозначно топовый матч, как для болельщиков этих клубов, так и для всех нейтральных болельщиков. Думаю просмотр матчей данной пары по всему миру будет огромным!
      На первый взгляд небольшое преимущество за МС, но у горожан идет ожесточенная борьба в АПЛ и до первого матча против Реала им придется играть против Арсенала, Виллы, Кр.Пэлас и против Ньюкасла в кубке!!! А это отнимет очень много сил!!! Сити не будет спускать АПЛ ради ЛЧ, а значит силы будут тратить огромные. И тут у Реала есть преимущество в виде отдыха и подготовки, плюс в ЛаЛиге есть очковый отрыв и значит можно будет сконцентрироваться конкретно под матчи ЛЧ!!! Так что тут 50/50 , но физически Реал долже быть свежим
      Атлетико/Дортмунд....многие считают, что эта пара не достоина уровня 1/4 ЛЧ, но я так не думаю. Боруссия показала в группе смерти на что они способны, да и против лидера Нидерландов провели оба матча вполне прилично. Матрасники же и вовсе показали всем, что могут и в атакующий футбол играть не хуже чем в свой, оборонительный! Но тут я отдам небольшой перевес испанцам, они всё же более опытные именно как команда! 60/40
      ПСЖ против Барселоны ... на первый взгляд, тут парижане должны спокойно проходить дальше, но чего ожидать от Барселоны не могут предугадать даже болельщики самого клуба, команда может выдать шикарный матч, а могут провалиться.... у Мбаппе и Ко есть должок перед своими болельщиками, за обидный вылет, который Месси с партнерами устроили им! Плюс Энрике наверное захочет обыграть свой бывший клуб, но ПСЖ порой и в Лиге Бургеров теряют очки, а тут ЛЧ!!! Думаю тут тоже гебольшой перевес в пользу французов 55 на 45
      Ну и конечно же самая важная пара лично для мння Арсенал Бавария!!!
      Столько раз Бавария унижала Арсенал в ЛЧ и сейчас у Арсенала будет шанс подправить статистику! Просто тут точно никому не будет! Бавария это огромный клуб с богатой историей, этот сезон у них складывается не так гладко,как обычно, но Баварию никогда нельзя списывать со счетов!!! Их атака на многое способна, а Кейн очень любил забивать Арсеналу в АПЛ! Что касается Арсенала, то парней Артеты попросту может не хватить и на борьбу в АПЛ, и на матчи ЛЧ против топового соперника!!! Арсенал как и Сити ведет борьбу за победу в АПЛ, и впереди у нас очень непростой график и вполне возможно команде нехватит сил вести борьбу на двух фронтах!!! Бавария же может позволить себе "забить" на Бундеслигу и сосредоточиться на ЛЧ, и таким образом попытаться скрасить сезон! Я конечно же буду за Арсенал, но думаю пройти немцев будет очень и очень сложно....
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ 3ton (раскрыть)
      вчера в 19:29
      Слабых по сравнению с кем? По сравнению с МС слабые, а по сравнению с Лудогорцем - сильные. Допустим, что Боруссия хотя бы играет зрелищно, но Атлетико... Если б эти, по прогнозам букмеккеров, по рейтингу, по бюджету и наличию звезд - уступающие другим ребятам в этой 1-4 лиги чемпионов команды играли не друг с другом, а с грандами - Атлетико с Баварией, а Боруссия - с МС - то такого б мнения не было, что это уровень лиги Европы (в которой часто большие команды играют, английские, например, или те кого из групп лч выбили сенсационно на третьи места). Но тут лига европы - и в полуфинале должны играть ТОПЫ!!! Вот в прошлой лиге вообще так построена была жеребьевка, что Интер ни с одним топом в плей оф не сыграл, но прошел. И этого нельзя, нельзя допустить, т.к. в финале будет очевидный фаворит. И потеряется интерес к финалу.
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