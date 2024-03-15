Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 14:20

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» — «Бавария»

«Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

«Реал» — «Манчестер Сити»

ПСЖ — «Барселона»

Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года.