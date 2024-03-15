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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 15:22

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы.

«Милан» – «Рома»

«Ливерпуль» — «Аталанта»

«Байер» — «Вест Хэм»

«Бенфика» — «Марсель»

Первые матчи состоятся 11 апреля. Ответные игры пройдут 18 апреля. Победитель пары «Бенфика» — «Марсель» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Аталанта», а победитель пары «Милан» — «Рома» встретится с победителем пары «Байер» — «Вест Хэм».

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы

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Все комментарии
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 22:17
Ливерпуль и Марсель пройдут дальше спокойно.
DXTK
DXTK
вчера в 21:53
Почему то ВХ постоянно играет с немцами в прошлый раз играли против Айнтрахта и вылетели, в этот раз прошли Фрайбург, а теперь Байер, да самый не простой матч, но скорей всего немцы выйдут в 1/2 финала все же неверкузен сейчас шикарен. Хотя Карабах доставлял им проблем и почти их выбил, но все же фаворит они.

Милан играет с Ромой, а Аталанта будет играть с Ливерпулем, наверно лишь один итальянский клуб будет в полуфинале.

Бенфика Марсель тут скорей всего 50 на 50.

PS Все идет к тому что увидим в финале Ливерпуль и Байер........ а может и Милан Ливерпуль..........
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:49
Я думаю Ливерпулю хватит запала побороться за победу в ЛЕ и в АПЛ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:37
Мну с Вами)
BDA8181
BDA8181 ответ Флибустьер Джонии (раскрыть)
вчера в 20:23
А чем те ВХЮ то не нравиться, смотри ещё один клуб немецкий домой отправим))) надеюсь)))
shur
shur
вчера в 20:13
...Ливер идёт дальше! Остальные поборятся!
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 20:01
Если убрать Вест Хэм то по именам почти ЛЧ
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:49
Скромное мнение чуть ниже))
Приветствую дружище!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:47
Если в первом матче Карабах - Байер, можно было ещё найти причину крутого пике аптекарей... - это отсутствие в стартовом составе двух забивак и одного заряжающего...), то у себя дома..., карабахские африканычи гоняли Байер как кот мышей ночью в аптеке, пока не вмешался, вероломно, судья...
Поэтому надеяться на финал Байер - Ливерпуль рановато, пусть немцы сподобятся пройти Вест Хэм, которые поди посильнее азербайджанцев..., а если и осилят скромных сынов туманного Альбиона, их будет ждать, скорее всего, Милан и судья с заранее невинным, девственным лицом, которые напару припомнят немцам поход кимвров вместе с тевтонами в Северную Италию..., где варвары чуть не разрушили Римскую республику!)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:29
Милан - Рома надо было разводить, нехорошо
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:26
Милан, Ливер, Байер, Бенфика - в полуфинале. 99%
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:13
Милан, Ливер, Вест Хэм, Бенфика
2j8v9ce744gg
2j8v9ce744gg
вчера в 18:11
Англичане точно будут в финале.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:39
клуб из Италии уже в 1/2
112910415
112910415
вчера в 17:12
получит Юрген подарок !
Рой Макай
Рой Макай ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
Не скажи, Ливерпулю приходится рвать ж.. на 2 фронта, и наверняка фронт под названием АПЛ для них важнее, так что здесь могут дать слабину. Аталанта, Марсель и Бенфика это конечно не особо интересно, но вот из второй половины сетки в финале им наверное стоит опасаться всех кроме ВХ пожалуй.
vova505
vova505 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:26
Было бы здорово
vova505
vova505
вчера в 16:25
Жаль, что Аталанта с заряженным Ливерпулем сошлись
Симпатична мне Аталанта
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:14
Ливерпуль фаворит не видно конкурентов, Байер может удивить
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 16:12
Ну, Ливерпулю повезло. Аталанта конечно не слабая команда, но Ливерпуль пока сильнее.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:11
отличные пары!! Будем смотреть!))))
Nazi
Nazi
вчера в 15:46
Надеюсь это будет Милан - Марсель :) Хотя это всего лишь мечта..
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 15:41
Ливерпуль очевидный фаворит в своей половине, однако в АПЛ будет жаркая борьба за чемпионство, придется ротировать состав. А вот в другой половине заруба мощная ожидается.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 15:35
Ливерпуль выиграет ЛЕ. Конкурентов нет.
dyh8w6r2x9r7
dyh8w6r2x9r7
вчера в 15:31
    матос
    матос
    вчера в 15:27
    интересные пары. надеюсь на финал Байер - Ливерпуль.
    h69hbtxkavmc
    h69hbtxkavmc
    вчера в 15:26
    Интересный матч будет Милан - Рома.... вот уж игра непредсказуемая.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:23
    Байер - Ливерпуль, лучший финал !)
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