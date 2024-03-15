Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы.
«Милан» – «Рома»
«Ливерпуль» — «Аталанта»
«Байер» — «Вест Хэм»
«Бенфика» — «Марсель»
Первые матчи состоятся 11 апреля. Ответные игры пройдут 18 апреля. Победитель пары «Бенфика» — «Марсель» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Аталанта», а победитель пары «Милан» — «Рома» встретится с победителем пары «Байер» — «Вест Хэм».
Поэтому надеяться на финал Байер - Ливерпуль рановато, пусть немцы сподобятся пройти Вест Хэм, которые поди посильнее азербайджанцев..., а если и осилят скромных сынов туманного Альбиона, их будет ждать, скорее всего, Милан и судья с заранее невинным, девственным лицом, которые напару припомнят немцам поход кимвров вместе с тевтонами в Северную Италию..., где варвары чуть не разрушили Римскую республику!)
Поэтому надеяться на финал Байер - Ливерпуль рановато, пусть немцы сподобятся пройти Вест Хэм, которые поди посильнее азербайджанцев..., а если и осилят скромных сынов туманного Альбиона, их будет ждать, скорее всего, Милан и судья с заранее невинным, девственным лицом, которые напару припомнят немцам поход кимвров вместе с тевтонами в Северную Италию..., где варвары чуть не разрушили Римскую республику!)