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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

вчера, 21:37

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Англии.

«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити» — «Челси».

Матчи состоятся 20 и 21 апреля.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:20
А что, они норм играют? Я просто не знаю их. Думал, что выскочка какая-то.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 01:07, ред.
Физруку придется выбирать за что бороться, у них помимо гонки за чемпионство в АПЛ, еще ЛЧ, на кубок могут и забить хотя лысый трофеи любит. Веселый был финал МЮ-Челси. Вот там драка будет настоящая.
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Я бы не стал Ковентри Сити списывать со счетов
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:23, ред.
Вот вам и манчестерское дерби в финале, кто хотел это дерби. Конечно же, я очень сильно сомневаюсь в Манчестер Юнайтед, хотя, с другой стороны, они прошли Ливерпуль, который является самым заклятым соперником Манчестер Юнайтед. Но если у Манчестер Сити с составом всё будет хорошо, то у Манчестер Юнайтед шансы самые минимальные, я думаю. Посмотрим... Доживём, увидим... Если Манчестер Сити выиграет много трофеев, то Холанд опять может взять второе место за золотой мяч, после Меськи.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:10
Челси на выезде против МС скорее всего не потянет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:01
Шанс для МЮ выиграть трофей...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:45
Сити конечно же тут сильнее всех остальных, но у них серьезная гонка в АПЛ, да и в ЛЧ матчи против Реала, так что могут и слить кубок, тем более Челси удаются матчи против горожан, так что вполне реален финал Челси / МЮ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:38
А вот зря "небесно - голубых" кое кто уже в андердоги посылает...
Ребята очень прилично играют, а негритёнок под два метра ростом вообще зажигает...
В крайней игре слева пропёр мама не горюй...
Сотку ему бежать, а не только пить))
DXTK
DXTK
вчера в 22:05
Вот будет смешно если Ковентри выбьет МЮ, а что все может быть это кубок англии, когда то в далеком 87 году они выиграли свой первый финал данного турнира, переиграв тогда тоттенхэм 3-2, который до этого никогда не проигрывал свои финалы кубка, тем более наверно это первое их появление в полуфинале за много много лет.

С другой стороны Челси, который в этом сезоне уже дважды отбирал очки у Сити, и новая игра не будет для тех легкой прогулкой, все может быть что в финал выйдет Челси им терять нечего, а вот у Сити финишная прямая в сезоне и возможно ЛЧ продолжат.

PS Все рассчитывают увидеть повторения прошлогоднего финала дерби МС МЮ, а может быть и другой расклад Ковентри Челси, который точно никто не ждет. а может и мю с челси поспорят в финале за утешительный приз, Ливерпуль уже один выиграл - кубок лиги. на до и другим топам его раздать.......
Cules2013
Cules2013
вчера в 22:01
Все так уверены, кто пройдёт в финал)) Давайте не бежать впереди паровоза. Кубковые турниры обладают максимальной непредсказуемостью.
ABir
ABir
вчера в 22:00
На 90% в финале увидим МЮ и МС, 10% - шансы Челси.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:58
Не.. Манчестер против Манчестера..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:48
Сити против Сити?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:47
Финал будет дежавю прошлого года..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:45
МЮ в финале
3w4vy95agnk7
3w4vy95agnk7
вчера в 21:44
Челси будет очень трудно!!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:43
Повторение прошлогоднего финала
sihafazatron
sihafazatron ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:41
Они Ливер перестреляли, так что можно сказать заслужили)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:40
Хотел дерби посмотреть, ну ладно посмотрю в финале)))
LOpp
LOpp
вчера в 21:40
Кому-то очень сильно повезло))
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