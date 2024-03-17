Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Англии.
«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Манчестер Сити» — «Челси».
Матчи состоятся 20 и 21 апреля.
Опубликованы результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Англии.
«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Манчестер Сити» — «Челси».
Матчи состоятся 20 и 21 апреля.
Ребята очень прилично играют, а негритёнок под два метра ростом вообще зажигает...
В крайней игре слева пропёр мама не горюй...
Сотку ему бежать, а не только пить))
Ребята очень прилично играют, а негритёнок под два метра ростом вообще зажигает...
В крайней игре слева пропёр мама не горюй...
Сотку ему бежать, а не только пить))
С другой стороны Челси, который в этом сезоне уже дважды отбирал очки у Сити, и новая игра не будет для тех легкой прогулкой, все может быть что в финал выйдет Челси им терять нечего, а вот у Сити финишная прямая в сезоне и возможно ЛЧ продолжат.
PS Все рассчитывают увидеть повторения прошлогоднего финала дерби МС МЮ, а может быть и другой расклад Ковентри Челси, который точно никто не ждет. а может и мю с челси поспорят в финале за утешительный приз, Ливерпуль уже один выиграл - кубок лиги. на до и другим топам его раздать.......
С другой стороны Челси, который в этом сезоне уже дважды отбирал очки у Сити, и новая игра не будет для тех легкой прогулкой, все может быть что в финал выйдет Челси им терять нечего, а вот у Сити финишная прямая в сезоне и возможно ЛЧ продолжат.
PS Все рассчитывают увидеть повторения прошлогоднего финала дерби МС МЮ, а может быть и другой расклад Ковентри Челси, который точно никто не ждет. а может и мю с челси поспорят в финале за утешительный приз, Ливерпуль уже один выиграл - кубок лиги. на до и другим топам его раздать.......