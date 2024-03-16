Миранчук едет в Ливерпуль, судьба Пиоли – в руках «Ромы». Итоги жеребьёвки Лиги Европы

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вчера, 10:14

Рассказываем о сложившихся парах.

Итальянское дерби

Столкновения чемпионов не случилось – «Ливерпуль» и «Байер» раскидало по разным частям сетки. Зато, как мы и просили, увидим матч между итальянскими командами из двух столиц – «Ромой» и «Миланом».

Причём фаворита в этой паре не назвать. Де Росси отлично поработал над менталитетом римлян. При нём команда заиграла новыми красками – в чемпионате с момента назначения проиграла только «Интеру», а в Лиге Европы опять разобралась с «Фейеноордом» и затем прошла «Брайтон».

Для «россонери» нет иного пути, кроме борьбы за финал – на кону судьба Пиоли. В прошлом году команда стагнировала – ладно, списали на неопытность и доверились тренеру на фоне успеха в ЛЧ . Выделили деньги, летом провели масштабную трансферную кампанию. На деле «Милан» сразу выпал из чемпионской гонки, отпустил «Интер» и «Юве» – и опередил туринцев, когда судьба титула уже была решена. В ЛЧ был провал на групповом этапе, хотя ждали попадания в плей-офф.

Так что теперь Пиоли сохранит пост лишь в том случае, если команда пройдёт до финала.

Миранчуку предстоят разборки с «Ливерпулем»

«Аталанта» жива в ЛЕ усилиями Алексея Миранчука. Российский хавбек не забивает голы, зато ассистирует Скамакке и Лукману. Первый добыл для бергамасков ничью в первом матче и стал автором победного мяча в ответном, последний сравнял во втором.

И на самом деле рубеж четвертьфиналов для подопечных Джан Пьеро Гасперини крайне важен – они не проходили дальше с момента попадания в еврокубковую рубку. Так ещё и бороться за полуфинал предстоит с командой, которую с самого начала называли фаворитом. «Ливерпуль» готовит почву для красивого прощания с Клоппом – Кубок Английской Лиги уже есть, нужна ещё пара трофеев.

Для Гасперини это будет серьёзная проверка. Болельщиков команда из Бергамо больше не радует медалями, и бороться за ЛЧ не получается – выпали даже из топ-5, сейчас тоже идут на 6-й строчке. Одним из немногих поводов для гордости может стать феерия в еврокубках – «Ливерпуль» к ним точно приедет, но хочется это турне продлить. Да и игрокам есть что доказывать. Лукману и Скамакке – выйти на уровень топ-бомбардиров, Де Кетеларе – доказать свою состоятельность «Милану», Миранчуку – закрепиться, наконец, в старте или хотя бы привлечь покупателей.

«Байер» – против победителя ЛК

«Фармацевтам» предстоит встреча с настоящими кубковыми бойцами. «Вест Хэм» звёзд с неба никогда не хватал – это типичные английские работяги, которые упорно движутся к ЛЧ . Свой путь «молотобойцы» начали в последних сезонах – закрепились на международной арене, с ходу запрыгнули в полуфинал Лиги Европы. Потом последовала триумфальная кампания в ЛК – и благодаря победе коллектив отобрался в Лигу Европы, несмотря на 14-е место по итогам предыдущего сезона.

Теперь команда опять пробирается сквозь сетку плей-офф – успела разобраться с «Фрайбургом». И для «Байера» «Вест Хэм» представляет опасность. Всё-таки немцы ещё хотят стать чемпионами в Бундеслиге и будут действовать с оглядкой на календарь. С «Карабахом» у «фармацевтов» уже возникли проблемы – интересно посмотреть, как развернётся борьба с англичанами.

«Бенфика» проверит на крепость «Марсель»

Для «Бенфики», как и для «Милана», сезон пошёл по неблагоприятному сценарию. После того как коллектив сверкнул в прошлогодней ЛЧ и вылетел от «Интера» в четвертьфинале, от команды ждали прогресса. Или как минимум – закрепления на взятом уровне. Перспективы такие точно были.

На деле команда повалилась уже с «Зальцбургом». Дальше – поражения от «Интера» и «Сосьедада», одна победа в группе и вылет в плей-офф ЛЕ . В чемпионате всё по плану – борьба со «Спортингом» за титул. А в Лиге Европы стоит задача пройти «Марсель».

«Провансальцы» терпели неудачи весь сезон и заиграли только с приходом Жана-Луи Гассе – под раздачу попали «Шахтёр» и «Вильярреал» (интересная была пара). Южанам явно нужно реабилитироваться перед болельщиками – и планы амбициозные. Борьбу в ЛЕ придётся вести параллельно с восхождением в топ-5 Лиги 1 – до «Лилля» и «Ланса» лишь 3 очка.

У мерсисайдцев отличные шансы на финал, а в другой части сетки – мексиканская дуэль

«Ливерпулю» повезло с группой – против ЛАСКа, «Юниона» и «Тулузы» он не испытывал проблем. Клопп даже решил ставить на некоторые игры недавно выпустившихся воспитанников «красных». В 1/8 финала тоже не было тяжёлого соперника – что ещё сказать после совокупных 11:2 с пражской «Спартой». И теперь команду увело в другую часть сетки от жарких разборок.

«Аталанта» – не мальчики для битья, но и не «Байер», «Милан» или «Рома». Им вполне можно дать бой, мерсисайдцы сохраняют статус фаворитов. Да и после предстоит сыграть с победителем пары «Бенфика» – «Марсель». Если «Ливерпуль» заберётся выше, то и к этому столкновению подойдёт с позиции силы.

А вот основной экшен будет на противоположной части сетки, где собрались лучшие из не вошедших в ЛЧ . «Милан» и «Рома» мотивированы дать друг другу жаркий бой. Одним надо спасать главного тренера, другим – налаживать атмосферу и бороться за светлое будущее.

Их победитель – против победителя пары «Байер» – «Вест Хэм». Команда, прерывающая гегемонию «Баварии», сойдётся с еврокубковыми бойцами. Ещё не факт, что чемпионский фарт поможет и на этот раз.