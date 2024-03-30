Макаров: «Принял решение держаться от журналистов подальше»

Полузащитник «Динамо» рассказал, что не любит журналистов.

Да, и не скрываю этого. Я не люблю журналистов. Сегодня ты забил гол, и они говорят: «Браво, какой молодец». А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку. Я не люблю такое. Есть журналисты, которым я доверяю и могу пообщаться. А есть те, с кем у меня нет желания иметь дела.

Это скорее собирательный образ. Мне присылают всякие-разные статьи. Я не знаю, кто конкретно это пишет, но читаю. В какой-то момент я принял решение держаться от журналистов подальше. Особенно сразу после игр. Я могу раз в год или два дать интервью, но только людям, с которыми давно знаком и с которыми у меня таких проблем никогда не возникало.