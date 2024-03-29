Фоден поймал большую рыбу, Озил накачал мышцы. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден похвастался уловом.
Защитник «Челси» Тиаго Силва сыграл на бильярде.
Стиляга дня. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Защитник «Реала» Давид Алаба отдохнул с семьей на природе.
Легендарному испанскому полузащитнику Гаиске Мендьете исполнилось 50 лет. У нас есть прекрасная статья, в которой рассказывается о карьере великого пенальтиста.
Полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич сводил свою жену в уютный ресторан.
Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил похвастался физической формой.
Милота дня. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне учит дочь, как правильно общаться с журналистами на пресс-конференциях.
Футболисты сборной Хорватии Лука Модрич и Матео Ковачич сфотографировались на фоне египетских пирамид. Уже скоро им придется столкнуться друг с другом на футбольном поле.
Девушка дня. Анна, жена полузащитника «Шахтёра» Александра Зубкова.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отдохнул в бассейне со своей семьей.
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура показал своего питомца.
На этом наш выпуск завершен! Вы заметили, что уже скоро лето? Джек Грилиш готовится к нырянию на водоемах.