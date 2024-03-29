Фоден поймал большую рыбу, Озил накачал мышцы. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Полузащитник «Манчестер Сити» похвастался уловом.

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Стиляга дня. Форвард «Ливерпуля» .

Защитник «Реала» отдохнул с семьей на природе.

Легендарному испанскому полузащитнику исполнилось 50 лет. У нас есть прекрасная статья, в которой рассказывается о карьере великого пенальтиста.

Полузащитник «Аль-Шабаба» сводил свою жену в уютный ресторан.

Бывший футболист «Арсенала» похвастался физической формой.

Милота дня. Главный тренер «Атлетико» учит дочь, как правильно общаться с журналистами на пресс-конференциях.

Футболисты сборной Хорватии и сфотографировались на фоне египетских пирамид. Уже скоро им придется столкнуться друг с другом на футбольном поле.

Девушка дня. Анна, жена полузащитника «Шахтёра» Александра Зубкова.

Главный тренер «Ростова» отдохнул в бассейне со своей семьей.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» показал своего питомца.

На этом наш выпуск завершен! Вы заметили, что уже скоро лето? готовится к нырянию на водоемах.