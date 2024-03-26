Диджей, студентка и модели. Все женщины Роналдо

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сегодня, 16:03

Расскажем о приключениях легендарного бразильца за пределами поля.

Знаменитый форвард побил много рекордов по забитым голам, он вошел в историю мирового футбола, это знают все и нет смысла повторять это вновь. Но, как вы знаете, в Бразилии мужчины часто заводят семьи в очень раннем возрасте. А когда речь идет о футболисте, то здесь можно снять целый сериал, ведь спортсмен с деньгами становится завидным женихом. Мы же решили рассказать о личной жизни великого Роналдо в виде серий, которые будут называться именами его женщин. Итак, погнали! Представьте в голове музыкальное сопровождение из сериала «Санта-Барбара», так будет атмосфернее.

Серия первая — Лусиана

В 18 лет Роналдо начал встречаться с женщиной по имени Лусиана. О ее личной жизни и нынешнем статусе известно мало. Тем не менее, возможно, именно она сделала нашего героя мужчиной.

Серия вторая — Надя

В том же году Роналдо начал отношения с Надей Франсой. Девушка, которая на тот момент училась в колледже, бросила учебу, чтобы жить с игроком в Нидерландах, когда он уехал играть за ПСВ . Отношения продлились недолго и прекратились после того, как Надя объявила о своей беременности, а Зубастик не признал отцовство. Позже модель рассказала, что у нее случился выкидыш.

Серия третья — Вивиан Бруньери

После расставания с Надей Роналдо сошелся с Вивиан Бруньери, но отношения продлились недолго, хотя и способствовали успеху Брунери, которая с помощью имени футболиста стала моделью и даже работала в порноиндустрии. Угадаете чем она занимается сегодня? Ушла в религию и стала пастором евангельских христиан.

Серия четвертая — Сусана Вернер

В 1997 году Роналдо начал встречаться с тогдашней моделью Сусаной Вернер. Отношения длились три года. Вернер поддерживала нашего героя во время чемпионата мира во Франции. Позже Сусана вышла замуж за бывшего голкипера «Интера» Жулио Сезара.

Серия пятая — Милен Домингес

Первая свадьба легенды состоялась в 1999 году с футболисткой Милен Домингес. Эти отношения породили свои плоды — родился сын, которого назвали Рональд. Брак продлился четыре года и распался в 2003-м.

Серия шестая — Ливия Лемос

После расторжения брака с Милен Домингес Роналду сошелся с бывшей ведущей SporTV Ливией Лемос. На тот момент наш герой играл за «Реал». Отношения закончились из-за нехватки времени, никто не смог подстроиться под графики друг друга.

Серия седьмая — Ваня Миллан

Снова модель. Девушка получила титул «Мисс Испания» в 2002 году, но этот союз подвергается сомнениям, никто из них официально его так и не подтвердил.

Серия восьмая — Даниэла Чикарелли

В 2004 году Роналдо начал встречаться с этой моделью и ведущей Даниэлой. Об этом писали на всех сайтах, а роскошная свадьба состоялась в 2005 году во Франции. Однако всего через три месяца после этого мероприятия они расстались. Причина? Если верить слухам, Роналдо попался на измене.

Серия девятая — Мирейя Канальда

Вероятно, она и стала причиной расторжения брака Роналдо и Чикарелли. Это испанская модель Мирейя Канальда. Легендарный футболист так и не подтвердил свои отношения с этой девушкой, но она подстрекала с помощью СМИ Даниэлу Чикарелли. А женщины просто так это не делают, согласны?

Серия десятая — Мишель Умезу

Еще одна романтическая связь Роналдо, которая также произошла во время его отношений с Даниэлой Чикарелли. Но этот роман был плодотворным — девушка забеременела, родился сын Алекс — Роналдо не поверил, что он является отцом, но все на свои места позже расставил ДНК-тест.

А спуста время Мишель стала бодибилдершей.

Серия одиннадцатая — Райка Оливейра

После всех этих событий у бразильца завязался роман с моделью Райкой Оливейрой. Отношения продлились чуть больше года. Конец наступил после того, как Райка обнаружила проблемы в рабочем графике, из-за которых она не могла быть рядом с игроком. Однако также есть информация, что она подозревала Роналдо в измене.

Серия двенадцатая — Алиса Рекиао

Роналдо встречался с Алисой Рекиао в 2006 году. Студентку факультета журналистики назвали одной из причин прекращения отношений с Райкой Оливейрой. Отношения продлились недолго и распались в том же году.

Серия одиннадцатая — Биа Энтони

Один из самых продолжительных отношений Роналду был с бизнесвумен Биа Энтони. Они поженились в 2007 году и прожили вместе до 2012 года, у них родились две дочери — Мария София и Мария Алиса. Именно во время этих отношений Роналдо узнал, что он отец Алекса от Микеле Умезу.

Серия тринадцатая — Паула Мораис

В 2013 брак с Энтони распался, Роналдо начал встречаться с диджеем Паулой Мораис. Они даже назначили дату свадьбы, но отношения закончились в конце 2014 года.

Серия четырнадцатая (возможно, последняя) — Селина Локс

Нынешняя девушка Роналдо — модель Селина Локс, с которой бывший игрок состоит в отношениях с февраля 2015 года. Они сыграли свадьбу и чувствуют себя прекрасно. Надолго ли?