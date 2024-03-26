В Германии усилят пограничный контроль на время чемпионата Европы

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вчера, 23:40

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о мерах безопасности, которые будут предприняты во время чемпионата Европы 2024 года.

Для меня безопасность Евро является высшим приоритетом. Для чемпионата Европы мы ещё больше объединяем силы органов безопасности и готовимся ко всем возможным опасностям. Во время турнира мы будем осуществлять временный пограничный контроль на всех границах Германии, чтобы иметь возможность предотвратить въезд в страну возможных преступников. Это необходимо для того, чтобы как можно лучше защитить крупное международное мероприятие.

Фейзер заранее посетит места проведения матчей турнира, чтобы обсудить меры безопасности со всеми участниками. Министр пояснила:

Это касается маршрутов передвижения сборных, гостей и болельщиков. Речь идёт о безопасности на стадионе и в фан-зонах.

Германия входит в Шенгенскую зону, страны которой не имеют пограничного контроля между собой.