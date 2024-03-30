«Бавария» дома проиграла «Боруссии» Дортмунд

«Бавария» проиграла «Боруссии» Дортмунд (0:2) в матче 27-го тура Бундеслиги.
Первый гол в игре на 10-й минуте забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 83-й минуте защитник Юлиан Риерсон удвоил преимущество гостей.
«Бавария» идёт на 2-м месте (60 очков), «Боруссия» Дортмунд занимает 4-е место (53 очка).
давно шмели не побеждали Баварию на Альянц Арене, по моему это было при Клоппе.. и вот сегодня знатно опустила Мюнхен.
Тухель сделал все чтоб развалить команду. как когда то это сделал Клинсманн.
ну а Доруссия провела отличную проверку своих возможностей перед первым матчем с Атлетико в Лиге Чемпионов!
а у Арсенала прекрасный шанс впервые в истории вынести Баварию.
думаю, Тухель понимает это)))
давно шмели не побеждали Баварию на Альянц Арене, по моему это было при Клоппе.. и вот сегодня знатно опустила Мюнхен.
Тухель сделал все чтоб развалить команду. как когда то это сделал Клинсманн.
ну а Доруссия провела отличную проверку своих возможностей перед первым матчем с Атлетико в Лиге Чемпионов!
а у Арсенала прекрасный шанс впервые в истории вынести Баварию.
думаю, Тухель понимает это)))