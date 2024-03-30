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«Бавария» дома проиграла «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 22:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бавария» проиграла «Боруссии» Дортмунд (0:2) в матче 27-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 10-й минуте забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 83-й минуте защитник Юлиан Риерсон удвоил преимущество гостей.

«Бавария» идёт на 2-м месте (60 очков), «Боруссия» Дортмунд занимает 4-е место (53 очка).

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Стадион «Альянц Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 23:20
да знаю я)) просто вредная шутка была - перенести черную метку бестрофейности "тоттенхэма" на мадридскую команду.
если не Кейна. так хоть любого из Тоттенхэма..напрммер, Эмерсона на левый фланг обороны на замену Карвахаля
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 23:17
Должок в стиле "это вам за чемпионство")
Хотя да, всё зависело от Дортмунда.
Только в нынешнем сезоне Леверкузен не сделал подарков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 23:10, ред.
Только какой должок, когда "Боруссия" там сама прозябала чемпионство?) Им всего нужно было аутсайдера обыграть, и то не смогли) А так да ты прав. Они уже в прошлом не заслужили трофея)
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 23:01
Должок за прошлый сезон.
Когда-то ведь должна была Бавария уступить чемпионство.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:54
Я буду краток: -13
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:49
...куда нам солить что ли...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:48
"Реалу" не нужны форварды, Эндрик летом приедет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:47
Только не Тухель это сделал, а те, кто Леройчика за огромные деньги подписывал с обещанием быть плеймейкером. Клуб развалило руководство, а не тренеры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:47
от Баварии жду только одно правильное решение - Кейна продать в Реал с доплатой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:45
Да вынесут ее. У них просто нет уже того вертикального футбола, который был ее фишкой. Прошлый сезон показал, насколько бесполезны беспонтовые Леройчик и Мусиала против крепкой команды со своим дриблингом бесконечным поперек поля. Подарок для Доминатора
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:44
холодная месть) шикарное табло со счетом 0-2 за БД.
давно шмели не побеждали Баварию на Альянц Арене, по моему это было при Клоппе.. и вот сегодня знатно опустила Мюнхен.
Тухель сделал все чтоб развалить команду. как когда то это сделал Клинсманн.
ну а Доруссия провела отличную проверку своих возможностей перед первым матчем с Атлетико в Лиге Чемпионов!
а у Арсенала прекрасный шанс впервые в истории вынести Баварию.
думаю, Тухель понимает это)))
ars14
ars14 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 22:43
Арсенал не Лацио, при всем уважении к римлянам))
sihafazatron
sihafazatron ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 22:41
Ну Лацио это совсем не уровень ЛЧ сейчас
Palex
Palex ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:40
Тоже и про Лацио говорили.
shur
shur
сегодня в 22:40
...сомнительная Бавария накануне ЛЧ...!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:39, ред.
Кстати, на этот раз это даже актуально, возможно, потому что на Флэшскор, например, Кукарекейн - худший игрок матча с рейтингом 5.5/10. На Софаскор Кукарекейн и беспонтовый Мусиала худшие по 6.4/10, но там всегда больше ставят.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:37
Арсенал обязан проходить таких баварцев...
матос
матос
сегодня в 22:34
Отлично , Шмелей с победой. Алонсо и его парни на + 13 баллов в отрыв уходят.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:33
B Леверкузене +13!))))
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