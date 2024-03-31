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Каштанов: «Мы сами себя должны настроить. Клуб нам платит вовремя деньги»

сегодня, 13:17

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов ответил на вопрос о том, как главный тренер Виктор Ганчаренко мотивирует команду.

Да дело не в Викторе Михайловиче! Почему он нас должен мотивировать?! Мы сами себя должны настроить. Мы получаем зарплату. Клуб нам платит вовремя деньги. Мы должны биться за клуб, за историю «Урала», за болельщиков. Какая мотивация у меня перед играми? Выходить, побеждать, помогать команде и приносить максимальную пользу. На данный момент, чтобы сохранить место в лиге.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:09
Красивые слова, не более...
Футболтус
Футболтус ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Все верно
STVA 1
STVA 1 ответ Футболтус (раскрыть)
сегодня в 13:47
Вы правы!
Мне понравились слова Клозе:
Мирослав Клозе: "Я перестал играть в футбол, потому что больше не узнавал его. Сегодня молодые игроки думают о других вещах. В детстве я думал только о том, чтобы тренироваться и стать кем-то в этом виде спорта, который я всегда любил. В "Лацио" и в сборной после каждой тренировки я ложился в ванну со льдом, чтобы избежать травм. Но молодые игроки в команде систематически отказывались.

Когда они видели, как я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они говорили мне: "Но кто тебе говорит это делать?".

В тот момент я сказал себе: "Тебе 20 лет, а ты не можешь помочь 60-летнему работнику?".

Их больше волнует, подойдут ли их носки к ботинкам. Вот почему я сказал "стоп". Футбола, который я знал, больше не существует.

Сегодняшние молодые игроки в первую очередь думают о машинах, контрактах со спонсорами и новых бутсах. И только после всего этого приходит футбол. Для них важнее всего их имидж. В то время как для меня важен был только футбол в его чистом виде".
Футболтус
Футболтус
сегодня в 13:38
Интересная логика: если клуб вовремя платит получку, значит пора вспомнить его традицию, историю, болельщиков. Если не платят. че мучиться то?!
Понятное дело что сейчас в футболе первое деньги, а потом уж можно красивые слова прот честь покидать, но Алексей Каштанов мог бы про финансы то не упоминать.
Гость
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