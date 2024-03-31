Каштанов: «Мы сами себя должны настроить. Клуб нам платит вовремя деньги»

Нападающий «Урала» ответил на вопрос о том, как главный тренер мотивирует команду.

Да дело не в Викторе Михайловиче! Почему он нас должен мотивировать?! Мы сами себя должны настроить. Мы получаем зарплату. Клуб нам платит вовремя деньги. Мы должны биться за клуб, за историю «Урала», за болельщиков. Какая мотивация у меня перед играми? Выходить, побеждать, помогать команде и приносить максимальную пользу. На данный момент, чтобы сохранить место в лиге.