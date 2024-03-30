Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог обыграть «Крылья»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Плохо вошли в игру, много ошибались. Ошибка привела к пропущенному мячу. Количество брака в начале атаки позволяло сопернику убегать в быстрые контратаки. Дальше старались играть, комбинировать, создавать моменты, но не смогли их реализовать. Где‑то мастерства не хватило, где‑то удачи. Поэтому счет такой, какой есть.

Ломаев провел прекрасный матч. Во многом благодаря ему мы не смогли победить.