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Семак назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог обыграть «Крылья»

сегодня, 17:29
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Плохо вошли в игру, много ошибались. Ошибка привела к пропущенному мячу. Количество брака в начале атаки позволяло сопернику убегать в быстрые контратаки. Дальше старались играть, комбинировать, создавать моменты, но не смогли их реализовать. Где‑то мастерства не хватило, где‑то удачи. Поэтому счет такой, какой есть.

Ломаев провел прекрасный матч. Во многом благодаря ему мы не смогли победить.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:23
Тем интереснее будут очередные игры
nubom
nubom
сегодня в 18:19
Если Семак считает, что у бразильцев не хватает мастерства, то пусть за Ленинград играют россияне...
4RT
4RT
сегодня в 18:11
Пора ехать на бразильские плантации, за очередной бригадай туземцев
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:48
Планы очередной раз пролетели
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:31
Купить надо было его до игры!
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