Подросток, спасший людей в «Крокусе», рассказал о мечте стать футболистом

Пятнадцатилетний Ислам Халилов, который помог эвакуировать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал о мечте стать профессиональным футболистом.

В воскресенье, 24 марта, «Спартак» пригласил парня и его друзей на экскурсию по стадиону, а также провёл встречу с игроками команды, вручил именную футболку и абонемент на все домашние матчи московского клуба.

Изначально это был обычный рабочий день, потом раздались какие‑то странные звуки на первом этаже. Я работал на минус первом этаже гардеробщиком. После того, как люди начали убегать, выбегать со стороны лестницы и эскалатора, я понял, что теракт начался. Нас предупреждали и учили, куда людей отправлять во время теракта. Я боялся, что могут там открыть огонь на поражение. Это было самое страшное. Я находился в толпе вместе с людьми. Понимал, что надо максимально быстро и осознанно действовать, чтобы не потерять жизнь свою и жизни сотни людей. У меня внутри всё изменилось. Я понял, что никого не надо бояться, кроме Бога. Честно говоря, я себя героем не считаю, это просто часть моей работы была. Я делал всё по инструкции. Скорее всего, это всё с детства, меня папа учил помогать, чем сможешь.