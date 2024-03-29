Адвокат Жорин: «Шанс на экстрадицию Промеса в Россию велик»

Известный российский адвокат Сергей Жорин высказался относительно того, что Россия запросила экстрадицию из ОАЭ нападающего «Спартака» .

Шанс на экстрадицию Промеса в Россию есть, но оценить его в процентном соотношении на данный момент сложно. Как я уже говорил раньше — то, что компетентные органы РФ борются за этого спортсмена, который, вероятно, важен нашему футболу, это хорошо. Учитывая хорошие отношения России и ОАЭ я считаю, что шанс на экстрадицию Промеса в нашу страну далеко не маленький. Я, как гражданин Российской Федерации, желаю, чтобы все получилось. Те, кто это пытается осуществить, делают все правильно и я желаю им, чтобы все получилось так, как они планируют.