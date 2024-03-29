Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Адвокат Жорин: «Шанс на экстрадицию Промеса в Россию велик»

сегодня, 19:28

Известный российский адвокат Сергей Жорин высказался относительно того, что Россия запросила экстрадицию из ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Шанс на экстрадицию Промеса в Россию есть, но оценить его в процентном соотношении на данный момент сложно. Как я уже говорил раньше — то, что компетентные органы РФ борются за этого спортсмена, который, вероятно, важен нашему футболу, это хорошо. Учитывая хорошие отношения России и ОАЭ я считаю, что шанс на экстрадицию Промеса в нашу страну далеко не маленький. Я, как гражданин Российской Федерации, желаю, чтобы все получилось. Те, кто это пытается осуществить, делают все правильно и я желаю им, чтобы все получилось так, как они планируют.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату
27 марта
«Он вообще зверюга». Митай назвал самого накачанного игрока «Локомотива»
27 марта
Генсек РФС: «Главная цель — чтобы сборная играла в официальных матчах»
26 марта
Подросток, спасший людей в «Крокусе», рассказал о мечте стать футболистом
25 марта
Карпин рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным
24 марта
Ишков: «В быту Ганчаренко постоянно помогает, на матчах он пихает всем»
21 марта
Сортировать
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:27
Пусть там сидит...
Странно, что с ним не разорван контракт.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:18
Такой бред если честно…человек преступник, связан был с огромным количеством наркоты (вроде как доказано его участие), и его покрывают ещё так яро на таком уровне 😁
galem72
galem72 ответ 4dangm67pg2a (раскрыть)
сегодня в 19:41
"...Россия запросила экстрадицию из ОАЭ нападающего Спартака Квинси Промеса из-за налогового мошенничества. Голландец не заплатил налоги в размере 400'000р..."

Как говорится, всё уже украдено до нас!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:34
"Те, кто это пытается осуществить, делают все правильно..."
-----------------------
И че правильного-то??? Его должны в Голландии судить, а не спасать его...
rdrcen67tnsk
rdrcen67tnsk
сегодня в 19:34
- Как я их сделал сегодня?
- Потому что, я их сделал вчера....
"Воры в законе".....
4dangm67pg2a
4dangm67pg2a
сегодня в 19:33
Похоже надо сделать, что бы он и в России где-то накосячил, и требовать выдачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 