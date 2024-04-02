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«Динамо» переиграло клуб «СКА-Хабаровск» в Кубке России

сегодня, 19:27
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«СКА-Хабаровск» уступил «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).

Вячеслав Грулёв вывел гостей вперед на 12-й минуте. На 70-й Албек Гонгапшев сравнял счет, а победный гол на 74-й забил Фабиан Бальбуэна.

На следующей стадии турнира «бело-голубые» встретятся с победителем встречи «Ахмата» и «Оренбурга».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК
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lotsman
lotsman
сегодня в 20:02
Оно поднатужилось и переиграло. Но на пути к суперфиналу ещё Ростов и Локомотив. Да и Ахмат не лыком шит.
баск
баск
сегодня в 19:54, ред.
Отработало Динамо плохонько, и итоговый счёт не вполне отражает соотношение сил сторон.

Состав у нас был предельно возможно ротирован, и динамовская подоснова, сумев забить быстрый гол (хороший, правда), в дальнейшем с задачей скорее
не справлялась.

Бросался в глаза слабенький центр, в котором много косячил Гагнидзе, довольно пассивен и малозаметен был Кутицкий, что на фоне медлительного Фомы приводило к проигрышу середины, где хабаровчане, в свою очередь, отрабатывали очень качественно.

Мешал им в матче разве что недостаток мастерства в атаке, и не только в завершении, но и в развитии подходов.
У Динамо же центр нуждался в явном усилении, однако Личка пошёл на это только после пропущенной ответки.

Вместо Гагнидзе и Кути отправил на поле Чавеса и Бителло, и дело пошло лучше, появились наконец отборы и перехваты, и шансы СКА поползли потихоньку вниз.

Справедливости ради стоит заметить, что матч проходил в весьма гадких условиях, и непривычные к таковым динамовцы больше мучились, чем играли. Искусственный газон, да ещё с кочками- дело сколь смешное, столь же и грустное.

Искусственник.. с кочками.. про такое я даже слышал)))
Дело довершалось сильным ветром, гнувшим к земле угловые флажки и сдувавшим мяч, сильным косым дождём, перешедшим в мокрый снег и мощной
холодрыгой (лавки команд кутались в шарфы, шапочки и пледики).

Ну, в общем, прошли дальше и ладно.
А Хабаровску и Шаронову спасибо за игру, они смотрелись, играй они так свои матчи в ФНЛ- боролись бы за выход наверх..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:43
Сенсации не произошло. за счёт более высококлассных игроков Дигамно не без труда одолело СКА Х. С чем болельщиков Динамо и поздравляю.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:30
Напряженный и очень не простой матч получился для Динамиков... но задел сделан и то уже хорошо.
Гость
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