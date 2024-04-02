«Динамо» переиграло клуб «СКА-Хабаровск» в Кубке России

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сегодня, 19:27

« СКА -Хабаровск» уступил «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).

Вячеслав Грулёв вывел гостей вперед на 12-й минуте. На 70-й Албек Гонгапшев сравнял счет, а победный гол на 74-й забил Фабиан Бальбуэна.

На следующей стадии турнира «бело-голубые» встретятся с победителем встречи «Ахмата» и «Оренбурга».