«Динамо» переиграло клуб «СКА-Хабаровск» в Кубке России

«СКА-Хабаровск» уступил «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).
Вячеслав Грулёв вывел гостей вперед на 12-й минуте. На 70-й Албек Гонгапшев сравнял счет, а победный гол на 74-й забил Фабиан Бальбуэна.
На следующей стадии турнира «бело-голубые» встретятся с победителем встречи «Ахмата» и «Оренбурга».
Состав у нас был предельно возможно ротирован, и динамовская подоснова, сумев забить быстрый гол (хороший, правда), в дальнейшем с задачей скорее
не справлялась.
Бросался в глаза слабенький центр, в котором много косячил Гагнидзе, довольно пассивен и малозаметен был Кутицкий, что на фоне медлительного Фомы приводило к проигрышу середины, где хабаровчане, в свою очередь, отрабатывали очень качественно.
Мешал им в матче разве что недостаток мастерства в атаке, и не только в завершении, но и в развитии подходов.
У Динамо же центр нуждался в явном усилении, однако Личка пошёл на это только после пропущенной ответки.
Вместо Гагнидзе и Кути отправил на поле Чавеса и Бителло, и дело пошло лучше, появились наконец отборы и перехваты, и шансы СКА поползли потихоньку вниз.
Справедливости ради стоит заметить, что матч проходил в весьма гадких условиях, и непривычные к таковым динамовцы больше мучились, чем играли. Искусственный газон, да ещё с кочками- дело сколь смешное, столь же и грустное.
Искусственник.. с кочками.. про такое я даже слышал)))
Дело довершалось сильным ветром, гнувшим к земле угловые флажки и сдувавшим мяч, сильным косым дождём, перешедшим в мокрый снег и мощной
холодрыгой (лавки команд кутались в шарфы, шапочки и пледики).
Ну, в общем, прошли дальше и ладно.
А Хабаровску и Шаронову спасибо за игру, они смотрелись, играй они так свои матчи в ФНЛ- боролись бы за выход наверх..
Состав у нас был предельно возможно ротирован, и динамовская подоснова, сумев забить быстрый гол (хороший, правда), в дальнейшем с задачей скорее
не справлялась.
Бросался в глаза слабенький центр, в котором много косячил Гагнидзе, довольно пассивен и малозаметен был Кутицкий, что на фоне медлительного Фомы приводило к проигрышу середины, где хабаровчане, в свою очередь, отрабатывали очень качественно.
Мешал им в матче разве что недостаток мастерства в атаке, и не только в завершении, но и в развитии подходов.
У Динамо же центр нуждался в явном усилении, однако Личка пошёл на это только после пропущенной ответки.
Вместо Гагнидзе и Кути отправил на поле Чавеса и Бителло, и дело пошло лучше, появились наконец отборы и перехваты, и шансы СКА поползли потихоньку вниз.
Справедливости ради стоит заметить, что матч проходил в весьма гадких условиях, и непривычные к таковым динамовцы больше мучились, чем играли. Искусственный газон, да ещё с кочками- дело сколь смешное, столь же и грустное.
Искусственник.. с кочками.. про такое я даже слышал)))
Дело довершалось сильным ветром, гнувшим к земле угловые флажки и сдувавшим мяч, сильным косым дождём, перешедшим в мокрый снег и мощной
холодрыгой (лавки команд кутались в шарфы, шапочки и пледики).
Ну, в общем, прошли дальше и ладно.
А Хабаровску и Шаронову спасибо за игру, они смотрелись, играй они так свои матчи в ФНЛ- боролись бы за выход наверх..