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«Фенербахче» выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции

сегодня, 00:51
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеВчера в 21:30 Матч отменен

«Фенербахче» сделал заявление после досрочно завершившегося матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем».

После гола нападающего Мауро Икарди на первой минуте игры футболисты «жёлто-тёмно-синих» покинули поле. Состав «Фенербахче» состоял из игроков молодёжной команды.

Сегодня, когда мы вышли на поле не для того, чтобы победить, а для того, чтобы защитить истину, мы хотим подчеркнуть, чтобы подытожить наше отношение, следующее:

Как крупнейший в мире спортивный клуб со 117-летней историей, обслуживающий турецкий спорт не только в футболе, но и во всех сферах, в которых мы участвуем, имея тысячи трофеев и 30 миллионов болельщиков, чувствуя с ними национальные ценности своей страны, мы продолжим стоять на своём сегодня и завтра, как и вчера.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 09:28
Не просто играет он еще и забивает, 55 лямов стоит.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:56
Завтра пост закончится и все наладится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:52
Интересно, кто им на выдавал около десятка трофеев в каждый год существования?...
lotsman
lotsman
сегодня в 07:44
Будут стоять на своём. А конкретно на чём?
Вещий
Вещий
сегодня в 07:25
Самый быстрый финал Суперкубка Турции в истории ....
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:12
Гнобить будут Фенер в Турции, а с чего весь сыр-бор непонятно
Да были конфликты, точнее недавний с болелами Трабзона, но это не повод так реагировать
112910415
112910415
сегодня в 06:56
почему-то требования и принципы предельно, запредельно абстрактны ?!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:34
Согласен с Вами! Можно было как то по другому думаю показать свою позицию!
ABir
ABir
сегодня в 05:42
А где прописаны требования бунтовщиков?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:37
Принцип. А что из этого получится посмотрим в скором времени.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:05
"Фенер" пошёл на принцип - не чего хорошего из этого для турецкого футбола не выйдет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:59
Исключить их из чемпионата Турции.
Есть другие способы что-то доказывать.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:27
Фенербахче конкретно закусились... Чего в итоге то хотят, не очень понятно...
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