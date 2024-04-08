«Фенербахче» выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции

«Фенербахче» сделал заявление после досрочно завершившегося матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем».

После гола нападающего Мауро Икарди на первой минуте игры футболисты «жёлто-тёмно-синих» покинули поле. Состав «Фенербахче» состоял из игроков молодёжной команды.

Сегодня, когда мы вышли на поле не для того, чтобы победить, а для того, чтобы защитить истину, мы хотим подчеркнуть, чтобы подытожить наше отношение, следующее:

Как крупнейший в мире спортивный клуб со 117-летней историей, обслуживающий турецкий спорт не только в футболе, но и во всех сферах, в которых мы участвуем, имея тысячи трофеев и 30 миллионов болельщиков, чувствуя с ними национальные ценности своей страны, мы продолжим стоять на своём сегодня и завтра, как и вчера.