«Фенербахче» выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции

«Фенербахче» сделал заявление после досрочно завершившегося матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем».
После гола нападающего Мауро Икарди на первой минуте игры футболисты «жёлто-тёмно-синих» покинули поле. Состав «Фенербахче» состоял из игроков молодёжной команды.
Сегодня, когда мы вышли на поле не для того, чтобы победить, а для того, чтобы защитить истину, мы хотим подчеркнуть, чтобы подытожить наше отношение, следующее:
Как крупнейший в мире спортивный клуб со 117-летней историей, обслуживающий турецкий спорт не только в футболе, но и во всех сферах, в которых мы участвуем, имея тысячи трофеев и 30 миллионов болельщиков, чувствуя с ними национальные ценности своей страны, мы продолжим стоять на своём сегодня и завтра, как и вчера.
Да были конфликты, точнее недавний с болелами Трабзона, но это не повод так реагировать
Да были конфликты, точнее недавний с болелами Трабзона, но это не повод так реагировать
Есть другие способы что-то доказывать.
Есть другие способы что-то доказывать.