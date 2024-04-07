Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

«Фенербахче» бойкотировал Суперкубок после пропущенного на 1-й минуте гола

вчера, 21:53
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеВчера в 21:30 Матч отменен

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» продлился не больше минуты.

В самом начале игры нападающий Мауро Икарди открыл счёт. После этого футболисты «Фенера», который выпустил на поединок молодёжный состав, покинули поле. Соперник «Галатасарая» получил техническое поражение, подопечные Окана Бурука стали обладателями трофея.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клемент рассказал, как Анчелотти пнул коробку в голову Ибрагимовичу
Сегодня, 12:00
Анчелотти поссорился с Роналду в «Реале». Криш хотел играть слева в атаке
Сегодня, 11:51
Тренер «Монтеррея»: «Месси — одержимый карлик. Он угрожал мне кулаком»
Сегодня, 11:26
Официально«Фенербахче» выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
Сегодня, 00:51
«Опоссумы», «кони», «козлы» и «дельфин». Тотемные животные российского футбола
Вчера, 15:20Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Спортивный директор «Ниццы» опроверг слухи о конфликте в команде
05 апреля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:15
А причину своего демарша "Фенербахче" так и не объяснил. В чем причина и чего они добиваются так и не понятно.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 08:25
Позорное неуважение к болельщикам, которые пришли на матч
Maikl322
Maikl322 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:14
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:02
    понять бы, зачем такой сложный сценарий ?!
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:58
    Маразм крепчал, уже и турки с ума сходят.
    kzrpxx83hv5f
    kzrpxx83hv5f
    сегодня в 04:43
    Такое поведение Фенербахче не красит, уж лучше бы совсем не выходили.
    k7cmztwu7j8h
    k7cmztwu7j8h
    сегодня в 04:06
    Интересно кому они хуже сделали,кроме как себе
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 03:01
    Странное решение Фенера. Непонятны их действия. Чего они этим добились? Получат технарь + штраф, вот и все, а болельщиков лишили зрелища.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:43
    А я с турками дружу, у меня много среди них, хороших и добрых знакомых. В душу не лезут, ведут себя скромно, спокойно. Замечательные люди!!! Гораздо лучше, чем наше эмигрантское быдло...
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:30
    Помните в России тоже был матч, Ростов - Сочи, тогда Ростовчанам пришлось выпускать молодеж, Сочи крупно победил и все потом их осуждали, мол зачем нужно было так "гонять" молодых игроков....вот что то подобное могло произойти и в Турции, а это тоже главное дерби страны и вот представьте что там могло произойти!? Так что вышли на поле пропустили и ушли, лучше технарь, чем позорный разгром и удар по имиджу клуба!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ ssspartak (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Чтобы было более яркое показательное действие, наверное.
    ssspartak
    ssspartak ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Всё верно, детский сад. Зачем вообще начинали играть?? - не понятно. Но стоит отметить, что Фенербахче официально предупредил своих фанатов не покупать билеты и не приходить на матч.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 22:03
    Тут ещё дело в том, что это матч Галатасарай - Фенербахче - отдельный особый подвид турецких фанатских эксцентрично-агрессивных проявлений.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Турки были бы не турки, если бы шоу из этого не устроили)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:59, ред.
    А до игры нельзя было бойкотировать??
    Люди наверно билеты купили...телевизионщики права на показ...
    Знаю в сетке нашего федерального спорт канала тоже был этот матч...

    Детский сад какой то...

    Что за не приезд на матч - тех поражение...
    Что за уход команды после гола - тех поражение...
    И смысл??

    Поясните кто в теме...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     