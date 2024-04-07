«Фенербахче» бойкотировал Суперкубок после пропущенного на 1-й минуте гола

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» продлился не больше минуты.
В самом начале игры нападающий Мауро Икарди открыл счёт. После этого футболисты «Фенера», который выпустил на поединок молодёжный состав, покинули поле. Соперник «Галатасарая» получил техническое поражение, подопечные Окана Бурука стали обладателями трофея.
Люди наверно билеты купили...телевизионщики права на показ...
Знаю в сетке нашего федерального спорт канала тоже был этот матч...
Детский сад какой то...
Что за не приезд на матч - тех поражение...
Что за уход команды после гола - тех поражение...
И смысл??
Поясните кто в теме...
Люди наверно билеты купили...телевизионщики права на показ...
Знаю в сетке нашего федерального спорт канала тоже был этот матч...
Детский сад какой то...
Что за не приезд на матч - тех поражение...
Что за уход команды после гола - тех поражение...
И смысл??
Поясните кто в теме...