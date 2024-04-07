«Фенербахче» бойкотировал Суперкубок после пропущенного на 1-й минуте гола

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вчера, 21:53

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» продлился не больше минуты.

В самом начале игры нападающий Мауро Икарди открыл счёт. После этого футболисты «Фенера», который выпустил на поединок молодёжный состав, покинули поле. Соперник «Галатасарая» получил техническое поражение, подопечные Окана Бурука стали обладателями трофея.