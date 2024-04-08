Тен Хаг: «От матча против „Ливерпуля“ смешанные эмоции»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что испытал смешанные эмоции от матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Может быть, вы слышали или были в раздевалке, но я так и сказал игрокам — смешанные эмоции. С одной стороны, очень разочарованы. Мы снова отдаём победу из своих рук, допустив, скажем так, не очень умную ошибку, как в четверг и как в прошлую субботу. И мы теряем семь очков за неделю, когда должны были набрать девять. Это делает огромную разницу. С другой стороны, я очень горжусь этой командой, у нас есть молодые игроки, которые приходят в команду и показывают такие результаты и могут играть на таком уровне, и это говорит о том, что будущее «Ман Юнайтед» очень светлое.

Вы видели, что «Ливерпуль» доминировал, но мы оставались в игре. В решающие моменты мы проигрывали дуэли и уступали в борьбе. Но затем мы проявили стойкость и качество, то, как мы играем, как владеем мячом, как мы его организовываем и как они играют вместе. А также стойкость, потому что она была необходима в первом тайме. Над нами издевался «Ливерпуль». Молодые игроки были иногда даже подавлены, но затем, во втором тайме, они активизировались, и вы увидели улучшение, они были уверены, что мы можем добиться победы.