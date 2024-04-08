Тен Хаг: «От матча против „Ливерпуля“ смешанные эмоции»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг рассказал, что испытал смешанные эмоции от матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Может быть, вы слышали или были в раздевалке, но я так и сказал игрокам — смешанные эмоции. С одной стороны, очень разочарованы. Мы снова отдаём победу из своих рук, допустив, скажем так, не очень умную ошибку, как в четверг и как в прошлую субботу. И мы теряем семь очков за неделю, когда должны были набрать девять. Это делает огромную разницу. С другой стороны, я очень горжусь этой командой, у нас есть молодые игроки, которые приходят в команду и показывают такие результаты и могут играть на таком уровне, и это говорит о том, что будущее «Ман Юнайтед» очень светлое.
Вы видели, что «Ливерпуль» доминировал, но мы оставались в игре. В решающие моменты мы проигрывали дуэли и уступали в борьбе. Но затем мы проявили стойкость и качество, то, как мы играем, как владеем мячом, как мы его организовываем и как они играют вместе. А также стойкость, потому что она была необходима в первом тайме. Над нами издевался «Ливерпуль». Молодые игроки были иногда даже подавлены, но затем, во втором тайме, они активизировались, и вы увидели улучшение, они были уверены, что мы можем добиться победы.
После первого тайма у Ливерпуля 14 ударов - 4 из которых в створ, у МЮ 0 из 0. Так что когда Тен Хаг говорит что "Над нами издевался «Ливерпуль»" — говорит по делу, а не на эмоциональной основе защищая свою команду.
Что случилось во втором тайме? Через 5 минут после свистка арбитра номер 78 «Ливерпуля» сделал "удачную" передачу сопернику, а тот с +40 метров забил в пустые ворота Ливерпуля. И следующий вопрос: что делал вратарь «Ливерпуля» на расстоянии +20 метров от своих ворот? Если в шутку - искал свои мозги. Это большая фора для «Манчестер Юнайтед» в такой игре, когда разница команд
между ударами по воротам составлял 14. Это не заслуга «Манчестер Юнайтед», этот гол стал следствием грубой ошибки двух игроков «Ливерпуля», особенно вратаря. Потому что ван Дейк мог бы остановить Бруну с вероятностью 99%, если бы вратарь Ливерпуля стоял там где нужно было (ведь ван Дейк даже смог сместить гиганта Холанда в матче с МС).
Не все команды могут вынести такой мандраж, когда понимают что после первого тайма должны были лидировать 0:3, а лидировали всего 0:1, и после пропустили такой глупый гол...))
И второй гол в такой ситуации был уже вопросом времени. Все ждали, что игрок «Манчестер Юнайтед» забьет, и никто его не остановил. Это тоже из-за мандража. Во втором тайме Ливерпуль тоже мог бы забить и закончить матч 2:3, но не повезло. Смотрите какие моменты не реализовали — Диас, Салах и Дарвин.
А лучший игрок МЮ это Онана, без него «Манчестер Юнайтед» мог бы проиграть по-крупному. Если бы Алиссон сыграл, он бы не стоял +20 метров от своих ворот и не пропустил бы такой детский гол.
Большой шанс - 1 против 7 в пользу Ливерпуля
Удары из штрафной площади — 7 против 18 в пользу Ливерпуля (это значит что МЮ очень многое позволял в защите). Какая еще там равная игра, или счет по делу?
Ливерпуль сам виноват.
После первого тайма у Ливерпуля 14 ударов - 4 из которых в створ, у МЮ 0 из 0. Так что когда Тен Хаг говорит что "Над нами издевался «Ливерпуль»" — говорит по делу, а не на эмоциональной основе защищая свою команду.
Что случилось во втором тайме? Через 5 минут после свистка арбитра номер 78 «Ливерпуля» сделал "удачную" передачу сопернику, а тот с +40 метров забил в пустые ворота Ливерпуля. И следующий вопрос: что делал вратарь «Ливерпуля» на расстоянии +20 метров от своих ворот? Если в шутку - искал свои мозги. Это большая фора для «Манчестер Юнайтед» в такой игре, когда разница команд
между ударами по воротам составлял 14. Это не заслуга «Манчестер Юнайтед», этот гол стал следствием грубой ошибки двух игроков «Ливерпуля», особенно вратаря. Потому что ван Дейк мог бы остановить Бруну с вероятностью 99%, если бы вратарь Ливерпуля стоял там где нужно было (ведь ван Дейк даже смог сместить гиганта Холанда в матче с МС).
Не все команды могут вынести такой мандраж, когда понимают что после первого тайма должны были лидировать 0:3, а лидировали всего 0:1, и после пропустили такой глупый гол...))
И второй гол в такой ситуации был уже вопросом времени. Все ждали, что игрок «Манчестер Юнайтед» забьет, и никто его не остановил. Это тоже из-за мандража. Во втором тайме Ливерпуль тоже мог бы забить и закончить матч 2:3, но не повезло. Смотрите какие моменты не реализовали — Диас, Салах и Дарвин.
А лучший игрок МЮ это Онана, без него «Манчестер Юнайтед» мог бы проиграть по-крупному. Если бы Алиссон сыграл, он бы не стоял +20 метров от своих ворот и не пропустил бы такой детский гол.
Большой шанс - 1 против 7 в пользу Ливерпуля
Удары из штрафной площади — 7 против 18 в пользу Ливерпуля (это значит что МЮ очень многое позволял в защите). Какая еще там равная игра, или счет по делу?
Ливерпуль сам виноват.
а ничья достаточно объективна !
а ничья достаточно объективна !