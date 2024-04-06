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Постекоглу: «Если игрок хочет победить в ЛЧ, он не придёт в „Тоттенхэм“»

вчера, 11:13

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, какого игрока он хотел бы видеть в команде.

Если футболист хочет победить в Лиге чемпионов и ему нужно только это, то он не перейдет в «Тоттенхэм». Он пополнит состав клуба Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы в «Тоттенхэм» приходили люди, которые знают этот клуб и понимают, с какой проблемой мы боремся.

Перед нами стоит вызов. Мы отличаемся от других команд тем, что какое-то время не добивались успехов, поэтому я ищу человека определённого типа, который скажет: «Хоть они и не в Лиге чемпионов, но, если я возьму с ними трофей, это может помочь моей карьере. Я готов к этой битве».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:28
Почету это не нужно, он создает свой элитный закрытый клуб тренеров

- Председатель, понятно, сам элитный тренер, будет передавать всем знания, как с командой, которая потратила больше всех в мире за последние 7 лет, бороться за 10-е место и как проиграть Лигу Фермеров с ПСЖ.
- Заместитель председателя, великий 10Хаг, расскажет, как заслужить победу, играть лучше и доминировать, пропуская по 4 гола, и как купить за 100 миллионов игрока с одним финтом-вертушкой.

Постекоглу туда ещё не скоро возьмут, мало достижений))
Predator94
Predator94
вчера в 14:01
Ха, зачем любому честолюбимому игроку проблемы какого-то клуба?!? Смешно) все хотят забивать и стать известными)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:06
ЛЧ? да вы хоть в АПЛ что-нибудь возьмите
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:49
Почет: "Если игрок хочет трофеи, то он не перейдет ко мне "
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:41
А сами вы то хотите?
Кейн не играл в птичнике?
allemz
allemz
вчера в 11:37
Если Павлюченко не смог, то этому клубу уже никто не поможет))
qssg7v2d7fg8
qssg7v2d7fg8
вчера в 11:35
Лучше и не скажешь, тренер живёт в реальном мире
Гость
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