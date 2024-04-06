Постекоглу: «Если игрок хочет победить в ЛЧ, он не придёт в „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал, какого игрока он хотел бы видеть в команде.

Если футболист хочет победить в Лиге чемпионов и ему нужно только это, то он не перейдет в «Тоттенхэм». Он пополнит состав клуба Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы в «Тоттенхэм» приходили люди, которые знают этот клуб и понимают, с какой проблемой мы боремся.

Перед нами стоит вызов. Мы отличаемся от других команд тем, что какое-то время не добивались успехов, поэтому я ищу человека определённого типа, который скажет: «Хоть они и не в Лиге чемпионов, но, если я возьму с ними трофей, это может помочь моей карьере. Я готов к этой битве».