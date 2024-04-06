Салах рассказал, что помогает ему поддерживать высокий уровень игры

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта рассказал, что высокий уровень игры ему помогает поддерживать визуализация.

Иногда я делаю это, когда просыпаюсь. Я сажусь на край кровати или на край стула и сижу прямо, спина прямая. Закрываю глаза и представляю, чего хочу добиться или каким хочу себя видеть.

Вы просто визуализируете с чувством. Чувство — это самое важное, потому что чувство — это как энергия. Как только вы это визуализируете, это произойдёт.

Но для этого нужно работать, а не просто визуализировать и просто лежать, ждать и смотреть. Для этого тоже нужно много мужества.

Когда я оказываюсь в какой-то ситуации, я не чувствую, что это случилось в первый раз. Потому что когда ты повторяешь это снова, снова и снова, когда ты подходишь к ситуации, твой разум знает: «А, я уже был там раньше». Поэтому я не напрягаюсь, у меня уже было такое чувство.

Вот почему я говорю вам, что ощущения — это самое важное. Когда ты делаешь что-то в первый, второй или третий раз, со временем это становится проще.

Единственный совет, который я могу дать, — это самый простой: если ты чего-то хочешь, то иди к цели и знай, что это будет трудно, будут взлёты и падения.

Но если ты хочешь этого, ты должен быть готов к тому, что тебе придётся пожертвовать многим, чтобы добиться этого. Иначе ничего не получится.

Я просто говорю, что если вы действительно хотите в чём-то совершенствоваться, просто делайте это каждый день — пять, десять минут. Звучит просто, но поверьте мне, это не будет просто, если вы будете делать это каждый день. Делайте это каждый день, и в конце концов вы увидите результат.

Закройте глаза и делайте всё, что хотите, в своём воображении, или всё, что хотите заставить себя чувствовать, или всё, что хотите, чтобы у вас в голове было это чувство — благодарность или что-то ещё — и вы увидите разницу со временем.

Все нервничают, не только я, все испытывают стресс. Поэтому главное — контролировать свои эмоции в это время.

Основная проблема для нас как для игроков — мы просто пытаемся убежать от этих эмоций, пытаемся почувствовать, что это не по-настоящему или что-то в этом роде. Но в конце концов, если ты принимаешь это, впечатляешься этим и справляешься с этим наилучшим образом, то именно так ты и справишься с этой ситуацией.

Конечно, я много занимаюсь йогой, а также медитацией — это очень помогает. Но вам нужно принимать свои эмоции.