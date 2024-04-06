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Салах рассказал, что помогает ему поддерживать высокий уровень игры

вчера, 13:24

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал, что высокий уровень игры ему помогает поддерживать визуализация.

Иногда я делаю это, когда просыпаюсь. Я сажусь на край кровати или на край стула и сижу прямо, спина прямая. Закрываю глаза и представляю, чего хочу добиться или каким хочу себя видеть.

Вы просто визуализируете с чувством. Чувство — это самое важное, потому что чувство — это как энергия. Как только вы это визуализируете, это произойдёт.

Но для этого нужно работать, а не просто визуализировать и просто лежать, ждать и смотреть. Для этого тоже нужно много мужества.

Когда я оказываюсь в какой-то ситуации, я не чувствую, что это случилось в первый раз. Потому что когда ты повторяешь это снова, снова и снова, когда ты подходишь к ситуации, твой разум знает: «А, я уже был там раньше». Поэтому я не напрягаюсь, у меня уже было такое чувство.

Вот почему я говорю вам, что ощущения — это самое важное. Когда ты делаешь что-то в первый, второй или третий раз, со временем это становится проще.

Единственный совет, который я могу дать, — это самый простой: если ты чего-то хочешь, то иди к цели и знай, что это будет трудно, будут взлёты и падения.

Но если ты хочешь этого, ты должен быть готов к тому, что тебе придётся пожертвовать многим, чтобы добиться этого. Иначе ничего не получится.

Я просто говорю, что если вы действительно хотите в чём-то совершенствоваться, просто делайте это каждый день — пять, десять минут. Звучит просто, но поверьте мне, это не будет просто, если вы будете делать это каждый день. Делайте это каждый день, и в конце концов вы увидите результат.

Закройте глаза и делайте всё, что хотите, в своём воображении, или всё, что хотите заставить себя чувствовать, или всё, что хотите, чтобы у вас в голове было это чувство — благодарность или что-то ещё — и вы увидите разницу со временем.

Все нервничают, не только я, все испытывают стресс. Поэтому главное — контролировать свои эмоции в это время.

Основная проблема для нас как для игроков — мы просто пытаемся убежать от этих эмоций, пытаемся почувствовать, что это не по-настоящему или что-то в этом роде. Но в конце концов, если ты принимаешь это, впечатляешься этим и справляешься с этим наилучшим образом, то именно так ты и справишься с этой ситуацией.

Конечно, я много занимаюсь йогой, а также медитацией — это очень помогает. Но вам нужно принимать свои эмоции.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. На его счету 339 матчей, 208 голов и 89 результативных передач. В текущем сезоне 31-летний вингер провёл 34 игры во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 13 голевых передач.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:19
Да уж... Глубоко ему Дядя Юра в голову залез, аднака!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:19
Ты лучше на поле доказывай
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:33
В целом Салах очень позитивный человек. Даже после неудач во время игры он всегда улыбается. Для сравнения: сравните лицо Жезуса после неточных ударов - с лицом Салаха после неточных ударов - в одном лице драма, в другом комедия. Неудивительно, что Салах более успешен. При этом я не хочу сказать, что Жезус плохой человек и личность, но с точки зрения психологии Салах определенно силен.

Нытики в этом мире не достигают успеха во всех сферах - в архитектуре, в музыке, в спорте, в разных конкурсах и соревнованиях и т.д. Конечно, надо признать, что сохранять концентрацию не так-то просто. Салах упомянул йогу, что "много занимается йогой". Многие спортсмены в современном мире практикуют йогу — Новак Джокович, Эрлинг Холанд, Мария Шарапова... Салах не один такой. В свою очередь могу рекомендовать людям заниматься Цигуном.

Йога во многом зависит от различных статических положений тела, тогда как цигун более динамичен. Сам практикую, очень полезно для спины и внутренних органов и для кровообращения. Но я настоятельно рекомендую начинать не самостоятельно, а с инструктором цигун.

Некоторые люди задаются вопросом, почему азиаты хороши в настольном теннисе, бадминтоне и боевых искусствах. Все эти учения (йога, цигун и т.п.) зародились в Азии, а затем распространились по всему миру. У них очень сильная концентрация и внимательность, эти учения очень помогают в этом.

Сейчас многие люди обращают внимание на экономию энергии в течение дня и года. Музыканты, дающие двухчасовые концерты, должны разумно экономить энергию во время гастролей. За месяц могут дать 6 концертов или даже много, для этого нужно разумно расходовать энергию. Конечно, есть препараты, оказывающие кратковременную стимуляцию, но они разрушают здоровье многих уже через несколько лет. Так что Йога и Цигун в самый раз! Если музыканты могут испортить себе жизнь "допинговыми препаратами", то в спорте это запрещено и невозможно. Так что спортсмены могут либо кричать, как Гаттузо, либо улыбаться, как Салах, либо быть спокойными, как Новак Джокович.
Predator94
Predator94
вчера в 13:56
Всегда интересно послушать Салаха. Умная личность, и взгляд умного человека! Интеллект, видно и на поле и на жизни. Не слепая вера, а нечто больше, ум.
Гость
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