Защитник «Ромы» Манчини оштрафован за размахивание оскорбительным флагом

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вчера, 20:01

Защитник «Ромы» оштрафован на 5 тысяч евро.

Сообщается, что причиной этого является то, что он размахивал оскорбительным флагом в сторону болельщиков «Лацио» во время послематчевого празднования. 6 апреля «Рома» одержала победу в дерби со счётом 1:0.