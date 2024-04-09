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Защитник «Ромы» Манчини оштрафован за размахивание оскорбительным флагом

вчера, 20:01
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини оштрафован на 5 тысяч евро.

Сообщается, что причиной этого является то, что он размахивал оскорбительным флагом в сторону болельщиков «Лацио» во время послематчевого празднования. 6 апреля «Рома» одержала победу в дерби со счётом 1:0.

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
    af5yjb9wdftw
    af5yjb9wdftw
    вчера в 22:14
    Любая провокация в сторону фанатов соперника, чревата последствиями
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 21:55
    И что было на флаге? Факер?
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:34
    А чё за флаг то? Аааа!Наверное ЛГБТ-ный)))
    ABir
    ABir
    вчера в 21:32
    Флаг конечно был российским
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Такие подробности мне не известны.
    jpy5uz2q834t
    jpy5uz2q834t
    вчера в 20:25
    Штраф не отнимет эту важную победу Ромы..
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:14
    Понятно.Спасибо.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 20:07
    А не подскажете какова причина остановки матча и переигровки?
    Матч остановили при счёте 0:1 в пользу гостей как я знаю, а сейчас перерыв и уже хозяева ведут 1:0.
    Гость
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