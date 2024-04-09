Защитник «Ромы» Манчини оштрафован за размахивание оскорбительным флагом

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини оштрафован на 5 тысяч евро.
Сообщается, что причиной этого является то, что он размахивал оскорбительным флагом в сторону болельщиков «Лацио» во время послематчевого празднования. 6 апреля «Рома» одержала победу в дерби со счётом 1:0.
там нормальных только Кристанте, Спинацолла и Смоллинг, остальные полнейшие Паредесы
там нормальных только Кристанте, Спинацолла и Смоллинг, остальные полнейшие Паредесы
Матч остановили при счёте 0:1 в пользу гостей как я знаю, а сейчас перерыв и уже хозяева ведут 1:0.
Матч остановили при счёте 0:1 в пользу гостей как я знаю, а сейчас перерыв и уже хозяева ведут 1:0.