Юрана накажут за поведение в матче с «Краснодаром»

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вчера, 11:53

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пригласил на заседание главного тренера «Пари НН» за его поведение в матче с «Краснодаром» и после него.

Будут рассматриваться выход из технической зоны во время матча, задержка выхода футболистов на поле и послематчевое интервью.