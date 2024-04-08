Юрана накажут за поведение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пригласил на заседание главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана за его поведение в матче с «Краснодаром» и после него.
Будут рассматриваться выход из технической зоны во время матча, задержка выхода футболистов на поле и послематчевое интервью.
Хорошо было бы ЭСК разъяснить разницу между двумя инцидентами - сыграла роль разница между козлами и опоссумами или что-то иное?
Хорошо было бы ЭСК разъяснить разницу между двумя инцидентами - сыграла роль разница между козлами и опоссумами или что-то иное?