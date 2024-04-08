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Юрана накажут за поведение в матче с «Краснодаром»

вчера, 11:53
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пригласил на заседание главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана за его поведение в матче с «Краснодаром» и после него.

Будут рассматриваться выход из технической зоны во время матча, задержка выхода футболистов на поле и послематчевое интервью.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 22:04
Боюсь, парижане теперь наконец обрели своего маскота. Опоссумы, вперёд!
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:53
Вот-вот, быдлейшее быдло, а не просто физрук. Такого если вовремя не остановить штрафом, он увидит безнаказанность и продолжит в том же духе. Да в принципе, это и так продолжение, а не первый эпизод от него. Наказывать надо. Всегда надо быть готовым ответить за свои слова и поступки, если переходишь черту приличия
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:27
Что-то я не помню, чтобы августейшее лицо, которое высказало в Грозном своё мнение о принадлежности Вилкова к парнокопытным, на заседание приглашали)

Хорошо было бы ЭСК разъяснить разницу между двумя инцидентами - сыграла роль разница между козлами и опоссумами или что-то иное?
112910415
112910415
вчера в 12:52
а ведь у него ещё слова припасены интересные !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:20
А что вы ждали от господина Юрана?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:13
Ну наказывать и штрафовать, вы мастера ☝️😜 .
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