Пять игроков из Второй лиги дисквалифицированы из-за ставок

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил пятерых игроков клуба Леон — Второй лиги дивизиона «Б» «Квант» из Обнинска Калужской области из-за ставок в букмекерских конторах. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.
«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги „Квант“ и один судья, — сказал Стукалов. — Стоит заметить, что комитет по этике впервые отстранил сразу пятерых футболистов одной команды, в этой истории очень примечательными стали случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Исаев „отличился“ солидным оборотом ставок, а именно более 7 млн рублей за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего„.
“Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды. Он отказался сотрудничать с РФС. Что касается арбитра из Московской области Вячеслава Булая, то его ставочный оборот превысил 5 млн рублей. Судья отказался сотрудничать с РФС, в итоге получив 10 лет отстранения от футбола», — добавил Стукалов.
А это оказывается Булай с волшебным свистком-кормильцев и его сотоварищи наперсточники виноваты...)))))))
А это оказывается Булай с волшебным свистком-кормильцев и его сотоварищи наперсточники виноваты...)))))))
Могут резвиться теперь спокойно в своё удовольствие
Могут резвиться теперь спокойно в своё удовольствие