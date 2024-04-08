Пять игроков из Второй лиги дисквалифицированы из-за ставок

Комитет по этике Российского футбольного союза ( РФС ) отстранил пятерых игроков клуба Леон — Второй лиги дивизиона «Б» «Квант» из Обнинска Калужской области из-за ставок в букмекерских конторах. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги „Квант“ и один судья, — сказал Стукалов. — Стоит заметить, что комитет по этике впервые отстранил сразу пятерых футболистов одной команды, в этой истории очень примечательными стали случаи и . Исаев „отличился“ солидным оборотом ставок, а именно более 7 млн рублей за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего„.