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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3 2024

Пять игроков из Второй лиги дисквалифицированы из-за ставок

вчера, 16:50

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил пятерых игроков клуба Леон — Второй лиги дивизиона «Б» «Квант» из Обнинска Калужской области из-за ставок в букмекерских конторах. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги „Квант“ и один судья, — сказал Стукалов. — Стоит заметить, что комитет по этике впервые отстранил сразу пятерых футболистов одной команды, в этой истории очень примечательными стали случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Исаев „отличился“ солидным оборотом ставок, а именно более 7 млн рублей за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего„.

Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды. Он отказался сотрудничать с РФС. Что касается арбитра из Московской области Вячеслава Булая, то его ставочный оборот превысил 5 млн рублей. Судья отказался сотрудничать с РФС, в итоге получив 10 лет отстранения от футбола», — добавил Стукалов.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:27
Похоже арбитр Булай у них за "пахана"...)
lotsman
lotsman
вчера в 18:33
Подзаработать решили парни.
112910415
112910415
вчера в 17:37
плохо поступали, каяться надо !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36
Ах-ха, думаю, а что некоторые иногда, мимо "верняков" и кассы проскакивали? (И проскакивают)
А это оказывается Булай с волшебным свистком-кормильцев и его сотоварищи наперсточники виноваты...)))))))
dj55233kggb9
dj55233kggb9
вчера в 17:13
А по другому во втором дивизионе не заработаешь.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 17:07
Зато от ставок не отстранены
Могут резвиться теперь спокойно в своё удовольствие
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:05
Если это доказано, то это печально !
Гость
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