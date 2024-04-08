Ультрас ПСЖ выступили с заявлением, что «Барселоне» подсуживают

Ультрас ПСЖ (Collectif Ultras) опубликовали заявление перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Фанаты парижан призвали всех болельщиков прийти на стадион, чтобы поддержать команду, а далее раскритиковали «сине-гранатовых»:
Эта мерзкая «Барселона», которой так часто подсуживают, должна чувствовать себя неприятно на нашей территории. Наш долг — сделать «Парк де Пренс» грозной крепостью для соперника.
Это протсо позорище играть на ничью с БД. Любой топ клуб играл бы на победу и вышел с первого места.
И зачем все эти миллиардные траты? Чтобы Лорьяны обыгрывать и Клермоны.... Позорище
....
Это протсо позорище играть на ничью с БД. Любой топ клуб играл бы на победу и вышел с первого места.
И зачем все эти миллиардные траты? Чтобы Лорьяны обыгрывать и Клермоны.... Позорище
....
В итоге и серия отвратительных матчей, и злая лавочная черепаха.
Теперь, небось, пойдёт на поклон и снова начнёт облизывать Донателло, а то иначе надёжды только на Нассера с мешком денег в судейской опять)
В итоге и серия отвратительных матчей, и злая лавочная черепаха.
Теперь, небось, пойдёт на поклон и снова начнёт облизывать Донателло, а то иначе надёжды только на Нассера с мешком денег в судейской опять)