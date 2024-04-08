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Ультрас ПСЖ выступили с заявлением, что «Барселоне» подсуживают

вчера, 08:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Ультрас ПСЖ (Collectif Ultras) опубликовали заявление перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Фанаты парижан призвали всех болельщиков прийти на стадион, чтобы поддержать команду, а далее раскритиковали «сине-гранатовых»:

Эта мерзкая «Барселона», которой так часто подсуживают, должна чувствовать себя неприятно на нашей территории. Наш долг — сделать «Парк де Пренс» грозной крепостью для соперника.

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Все комментарии
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вчера в 10:43
    112910415
    112910415
    вчера в 10:07
    успеха Барселоне !
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 10:02
    Ремонтада Барсы 6:1 покоя не даёт?
    Так сами виноваты. Играйте и не нойте.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 09:58
    Гениальный Луис Энрике с тех пор существенно испортил игру при этом, две победы в шести последних матчей, это, конечно, он пытался доказать, что может играть без Мбаппе, и доказал, что не может, всяких 70-миллионных Черных Дембелей, Коло-Муани, Рамушей ему недостаточно)

    В итоге и серия отвратительных матчей, и злая лавочная черепаха.

    Теперь, небось, пойдёт на поклон и снова начнёт облизывать Донателло, а то иначе надёжды только на Нассера с мешком денег в судейской опять)
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 09:47
    Больше всего мне не понравилось как они охраняли ничью на выезде с БД, и если бы в параллельном матче выиграл Ньюкасл, то парижане бы щас играли в ЛЕ.
    Это протсо позорище играть на ничью с БД. Любой топ клуб играл бы на победу и вышел с первого места.
    И зачем все эти миллиардные траты? Чтобы Лорьяны обыгрывать и Клермоны.... Позорище
    ....
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:46
    Соломку стелет ультрас парижан.)
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 09:45
    Значит боятся Барсу.. Уже соломку стелют.. Хе..
    allemz
    allemz
    вчера в 09:45
    Вроде эти же уникумы 2 года назад взрывали петарды под окнами парижской гостиницы, в которой ночевали игроки Реала, чтобы не дать им выспаться перед игрой
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 09:42, ред.
    Ультрас сделали это заявление после того, как их клуб вытащили в плей-офф благодаря левому пенальти и обеспечили лучшую сетку) Что тут говорить, какой хозяин, такие и болельщики. Это реально позорище.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:33
    Подогрели интерес, теперь больше людей увидят очередное фиаско ПСЖ в ЛЧ.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:31
    Не стоили оскорблять клуб .... это не красит фанатов. А вот Барсе пожелаю удачи и как минимум сыграть ничейку в гостях
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 09:19
    Такие заявления понятны - старые обиды, пускай игрой покажут кто есть кто
    s7f3rsw5yqgg
    s7f3rsw5yqgg
    вчера в 09:13
    Париж уже начинает отмазки ляпить заранее
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:58
    "парижское позорище"
    s57kv65kxah2
    s57kv65kxah2
    вчера в 08:56
    Плохому игроку всякий раз судья мешает.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 08:55
    Пытаются психологически воздействовать на соперника - как то грязновато выходит...
    au9h6a2uuaef
    au9h6a2uuaef
    вчера в 08:53
    Надо просто снять все вопросы по итоговом результату в первой игре и тогда даже судьи не помогут.
    Гость
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