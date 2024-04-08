Ультрас ПСЖ выступили с заявлением, что «Барселоне» подсуживают

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вчера, 08:51

Ультрас ПСЖ (Collectif Ultras) опубликовали заявление перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Фанаты парижан призвали всех болельщиков прийти на стадион, чтобы поддержать команду, а далее раскритиковали «сине-гранатовых»: