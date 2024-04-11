Определились претенденты на звание «Игрока недели» в Лиге чемпионов

УЕФА объявил претендентов на звание «Игрока недели» в Лиге чемпионов. В этот список вошли: полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и нападающий «Барселоны» Рафинья.
Эдегор отдал 88 точных передач и пробежал 12 километров в игре против «Баварии». Гризманн отметился голевой передачей в матче с дортмундской «Боруссией». Фоден забил мяч и отдал 88 точных передач в игре против «Реала». Рафинья сделал дубль в матче с ПСЖ.
В конце то концов футбол - это ведь не только количество голов, но и красивая мысль, осуществимая технически.
В конце то концов футбол - это ведь не только количество голов, но и красивая мысль, осуществимая технически.