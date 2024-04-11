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Определились претенденты на звание «Игрока недели» в Лиге чемпионов

вчера, 10:04

УЕФА объявил претендентов на звание «Игрока недели» в Лиге чемпионов. В этот список вошли: полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и нападающий «Барселоны» Рафинья.

Эдегор отдал 88 точных передач и пробежал 12 километров в игре против «Баварии». Гризманн отметился голевой передачей в матче с дортмундской «Боруссией». Фоден забил мяч и отдал 88 точных передач в игре против «Реала». Рафинья сделал дубль в матче с ПСЖ.

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Все комментарии
бундер
бундер
вчера в 15:28
Фоден пропал в первом тайме, а Рафа от старта до замены был лучшим на поле. Голевая Педро шедевральна, молодежь Барселоны впечатлила, на Рафинья весь матч не выпадал из игры.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:20, ред.
Я канеш. фантазирую, но за такой пас-закидушку ..., я б Педри награду отдал.
В конце то концов футбол - это ведь не только количество голов, но и красивая мысль, осуществимая технически.
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:38
Рафинья без вопросов. На таком стадии лиги чемпионов нет слабый команда. Выграт у ПСЖ в гостях это заслуга Рафинья и вся Барселоны
K_TS16_
K_TS16_
вчера в 11:07
Рафинья
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:03
Выбор не простой, все хороши
lotsman
lotsman
вчера в 10:47
Однозначно Рафинья. Он лучший.
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 10:43
Рафа возьмет!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:38
Да по любому Рафинья!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:38
Гризманн победит в номинации. На нём строилась вся игра Атлетико. Остальные были хороши, но не были двигателем своих машин. Француз вообще в этом сезоне может претендовать даже на золотой мяч.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 10:37
Фоден и Рафинья выделяются. За два гола я бы Рафу выбрал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:29
Список хороший - любой из них достоин.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:12
Рафинья и Фоден - оба были хороши... 👍
112910415
112910415
вчера в 10:08
Рафинья супер !
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