Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСмотри ширеИтоги и оценкиКитай. Суперлига 2024

Слуцкий – новый император футбольного Китая. Лидирует в лиге и уже выиграл трофей

сегодня, 15:05
Слуцкий Леонид

Тренеру помогает воспитанник «Ливерпуля».

Тренер пользуется перевесом в мастерстве

Леонид Слуцкий, приехав освещать европейской футбольной наукой китайские стадионы, пользуется разницей в классе с коллегами. Хотя тренирует слабую команду, которая без него становилась пятой, восьмой и девятой, российский наставник вывел «Шанхай Шэньхуа» на вершину на старте нового сезона. Сначала Слуцкий выиграл Суперкубок Китая, а затем начал с победной серии в чемпионате: пять успехов подряд, тринадцать голов забили, лишь два пропустили.

Рекордный дебют, ведь испанцы, болгарин, южные корейцы и португалец, с которыми Слуцкий соперничает, как наставники заметно слабее, чем Леонид Викторович. Позже станет сложнее, поскольку оппоненты научатся противостоять тактическим идеям, которыми тренер закрывает кадровые дыры в составе. А пока Слуцкий наслаждается тем, что опережает остальных по опыту. Он единственный наставник в Суперлиге Китая, кто тренировал клуб из Лиги чемпионов. И это прошлое, безусловно, активно сказывается на всех этапах подготовки и в дни матчей. Например, Фабио Каннаваро, даже не имея тренерского опыта в Европе, становился чемпионом Китая в прошлом.

А так как завершилась эра правления «Гуанчжоу Эвергранд», который был местным «Зенитом», то у Слуцкого есть шанс. Ещё один козырь специалиста – его знают футболисты. Смотрели самые известные поединки еврокубков с участием ЦСКА, или хотя бы обзоры оных. Могли слышать о работе тренера в Англии и Нидерландах. Наконец, видели мемы, где фамилию российского наставника обыгрывают, потому что её начало созвучно с английским словом, которое культурно можно перевести как «проститутка». Узнаваемость в современном мире работает на продвижение человека, поэтому приличные ветераны могут заключить контакт с «Шанхай Шэньхуа», ведь наслышаны о толковом тренере.

Чемпионат Китая остался без суперзвёзд

Понятно, что удачный дебют Слуцкого строится на общем падении уровня лиги, которая переплачивала за игроков в прошлом до закупок шейхов из Саудовской Аравии. В Китай не удалось заманить Роналду и Бензема, но Халк, Витсель и компания там играли. Теперь осталась одинокая звезда. Капитанами почти всех клубов Суперлиги Китая являются местные футболисты. Можно выделить только Оскара, бывшего плеймейкера «Челси». В основном легионерами являются бразильцы, но известных имен немного.

Даже когда видишь знакомую кличку, то это тезка известного латиноамериканца. Чтобы понимать, насколько сильно китайцы откатились после отмашки правителя сворачивать большую программу финансирования футбола, достаточно посмотреть на оценочную стоимость футболистов Суперлиги. Оскар в 32 года стоит на рынке лишь пять миллионов евро. Есть ещё парочка ребят, чьи имена вам ничего не скажут. А на пятом месте парень, которого можно подписать за 3.5 млн евро. Даже для РПЛ это скромная сумма.

Также важно, что легионеры уровня Халка не подняли класс местных игроков. Китайские футболисты описываются как недисциплинированные и высокомерные звезды. В этом одна из проблем. Хотя есть огромные стадионы, на трибунах много свободных мест. Даже успешные команды не имеют у населения репутации коллективов, которые порадуют сильным футболом. Китайцы смотрят АПЛ и Лигу чемпионов, как весь мир, невзирая на разницу в часовых поясах. Им тяжело «продать» местный чемпионат без крутых бразильцев.

Слуцкий доверяет ветеранам-легионерам

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» выручал швейцарец Малеле, темнокожий центральный форвард, который забил 11 мячей в чемпионате в 29 поединках. Сейчас три гола у лидера и капитана команды, бразильца Андре Луиса, а ещё одним помощником Слуцкого с аналогичным голевым показателем является Жоау Карлуш Тейшейра, которого из школы «Спортинга» забрали в академию «Ливерпуля». Вот только за первую команду «красных» провел всего два поединка, карьера не сложилась. В 31 год ветеран зарабатывает деньги в Китае.

И если футболистам без разницы место в таблице, у многих в Суперлиге нет мотивации развиваться – приехали заработать на пенсию, то тренеру нужно побеждать. Только однозначный успех на Востоке – борьба за чемпионство, может вернуть Слуцкого в списки кандидатов для европейских клубов, ведь его знают не только в Нидерландах и Англии. Также всегда можно попытать счастья в одной из московских команд. Когда говорят о Черчесове в «Спартаке» или «Локомотиве», то сразу хочется спросить, а чем Леонид Викторович слабее?

Слуцкий подмочил тренерскую репутацию провалом в «Рубине», когда даже во втором по счету дивизионе не справлялся, передал команду Рахимову. Но казанский клуб отличается по стилю от ЦСКА. В атакующей команде вроде «Спартака» или «Локомотива» Слуцкий точно мог бы добиться большего успеха, чем в закрытом «Рубине», который до сих пор переучивается играть иначе. Также не факт, что чемпионский тренер Семак на голову сильнее как специалист, чем бывший наставник «армейцев». Слуцкий звезда по меркам РПЛ.

Даже в «Зените» не смогут заявить, что их пути с Леонидом Викторовичем никогда не пересекутся. Тем более, сам тренер не исключал работу в Санкт-Петербурге в своих интервью. Так что китайское путешествие Слуцкого может оказаться полезным для его последующей карьеры. Выиграл трофей и хочет ещё, поэтому уверенно стартовал в чемпионате, который проходит по системе «весна-осень». До конца пути много месяцев, «Шанхай Шэньхуа» не фаворит Суперлиги, но присутствие Слуцкого делает команду организованнее и сильнее.

Потеряли Беллингема и Холанда, нашли новую фишку «Реала». Лига чемпионов в авангарде футбола
Сегодня, 18:00Вадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии1
Незабываемый вечер в Лиге чемпионов. В Мадриде шесть голов, а в Лондоне скандал
Сегодня, 09:30Вадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии14
«Ростов» – весенний чемпион, а «Спартак» девятый. Лучшие и худшие старты года в РПЛ
08 апреляВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Сыграли финал за одну минуту. «Фенербахче» бойкотировал матч против «Галатасарая»
08 апреляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
Шокирующий разворот в московском дерби. Максименко спас «Спартак», а Лещук подставил «Динамо»
07 апреляВадим Багров в блоге За и противКомментарии8
МЮ вмешался в борьбу за победу в АПЛ. Пытались выбить чемпионский кубок из рук Клоппа
07 апреляВадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Mi6
Mi6
сегодня в 17:56
Хотя бы окончания первого круга дождались…
Capral
Capral
сегодня в 17:53
Уважаемый Модератор, скажите пожалуйста, за что, я, час назад был удален? На мой взгляд, я ничего криминального не писал.

Спасибо.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:50
Павел, даже, если Гинер и учавствовал как-то в работе Слуцкого, то это, никаким образом не умоляет тренерских достоинств тренера. Он имеет многочисленные тренерские номинации, в первый же свой тренерский год в "Москве" отработал более чем успешно, а что касается сборной, то если не ошибаюсь, именно он принял убитую команду и вывел её на ЧЕ.

Про тренерские неудачи можно говорить много. Взять к примеру Сёмина, который в 2006-м принял ДИНАМО, и меньше чем за сезон развалил команду и ушел. Таже участь, еще раньше, постигла в ДИНАМО Ярцева и Романцева. А ведь все эти тренеры были в России не самые плохие. Романцев, вообще приемник самого Бескова.

Я не оправдываю Лёню Бегемотского, но я за объективность, при всём моём, однозначном Уважении к Вам, Павел!!!
xajaks
xajaks
сегодня в 17:26
Если Леня после шести побед император, то боюсь спросить кто тогда Жоржи Жезуш
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:42
Ну, я называл его голос Гинера всегда и спорил, что он не сможет нигде, кроме ЦСКА, себя проявить. Пока что с тех пор сборная - провал, "Халл" - провал, "Витесс" - провал, "Рубин" - провал.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 16:36
Возможно Леонид Викторович перезапускает свою карьеру и главное для него пока ни на что не отвлекаться
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:26
А какже- три чемпионства страны, два кубка страны и суперкубка? Такие достижения просто так не бывают. А неудачи случаются у всех. Анчелотти, год побыл в Баварии и вынужден был уйти. Гварда вообще выперли с позором. Да много таких случаев. У Лобана ничего не получилось в ОАЭ.
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 16:04
Леня может. Уж посильнее Семака
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:58
Император после шести матчей) Мы знаем, что у Слуцкого слабая сторона - не умеет держать удар. Оба последних места работы, "Витесс" и "Рубин", закончились при первых не неудачах, только в первом случае Лёня сразу уволился, во втором ему дали время окончательно утопить команду)) Поэтому ждём хотя бы половины сезона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 