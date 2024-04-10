Слуцкий – новый император футбольного Китая. Лидирует в лиге и уже выиграл трофей

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сегодня, 15:05

Тренеру помогает воспитанник «Ливерпуля».

Тренер пользуется перевесом в мастерстве

Леонид Слуцкий, приехав освещать европейской футбольной наукой китайские стадионы, пользуется разницей в классе с коллегами. Хотя тренирует слабую команду, которая без него становилась пятой, восьмой и девятой, российский наставник вывел «Шанхай Шэньхуа» на вершину на старте нового сезона. Сначала Слуцкий выиграл Суперкубок Китая, а затем начал с победной серии в чемпионате: пять успехов подряд, тринадцать голов забили, лишь два пропустили.

Рекордный дебют, ведь испанцы, болгарин, южные корейцы и португалец, с которыми Слуцкий соперничает, как наставники заметно слабее, чем Леонид Викторович. Позже станет сложнее, поскольку оппоненты научатся противостоять тактическим идеям, которыми тренер закрывает кадровые дыры в составе. А пока Слуцкий наслаждается тем, что опережает остальных по опыту. Он единственный наставник в Суперлиге Китая, кто тренировал клуб из Лиги чемпионов. И это прошлое, безусловно, активно сказывается на всех этапах подготовки и в дни матчей. Например, Фабио Каннаваро, даже не имея тренерского опыта в Европе, становился чемпионом Китая в прошлом.

А так как завершилась эра правления «Гуанчжоу Эвергранд», который был местным «Зенитом», то у Слуцкого есть шанс. Ещё один козырь специалиста – его знают футболисты. Смотрели самые известные поединки еврокубков с участием ЦСКА , или хотя бы обзоры оных. Могли слышать о работе тренера в Англии и Нидерландах. Наконец, видели мемы, где фамилию российского наставника обыгрывают, потому что её начало созвучно с английским словом, которое культурно можно перевести как «проститутка». Узнаваемость в современном мире работает на продвижение человека, поэтому приличные ветераны могут заключить контакт с «Шанхай Шэньхуа», ведь наслышаны о толковом тренере.

Чемпионат Китая остался без суперзвёзд

Понятно, что удачный дебют Слуцкого строится на общем падении уровня лиги, которая переплачивала за игроков в прошлом до закупок шейхов из Саудовской Аравии. В Китай не удалось заманить Роналду и Бензема, но Халк, Витсель и компания там играли. Теперь осталась одинокая звезда. Капитанами почти всех клубов Суперлиги Китая являются местные футболисты. Можно выделить только Оскара, бывшего плеймейкера «Челси». В основном легионерами являются бразильцы, но известных имен немного.

Даже когда видишь знакомую кличку, то это тезка известного латиноамериканца. Чтобы понимать, насколько сильно китайцы откатились после отмашки правителя сворачивать большую программу финансирования футбола, достаточно посмотреть на оценочную стоимость футболистов Суперлиги. Оскар в 32 года стоит на рынке лишь пять миллионов евро. Есть ещё парочка ребят, чьи имена вам ничего не скажут. А на пятом месте парень, которого можно подписать за 3.5 млн евро. Даже для РПЛ это скромная сумма.

Также важно, что легионеры уровня Халка не подняли класс местных игроков. Китайские футболисты описываются как недисциплинированные и высокомерные звезды. В этом одна из проблем. Хотя есть огромные стадионы, на трибунах много свободных мест. Даже успешные команды не имеют у населения репутации коллективов, которые порадуют сильным футболом. Китайцы смотрят АПЛ и Лигу чемпионов, как весь мир, невзирая на разницу в часовых поясах. Им тяжело «продать» местный чемпионат без крутых бразильцев.

Слуцкий доверяет ветеранам-легионерам

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» выручал швейцарец Малеле, темнокожий центральный форвард, который забил 11 мячей в чемпионате в 29 поединках. Сейчас три гола у лидера и капитана команды, бразильца Андре Луиса, а ещё одним помощником Слуцкого с аналогичным голевым показателем является Жоау Карлуш Тейшейра, которого из школы «Спортинга» забрали в академию «Ливерпуля». Вот только за первую команду «красных» провел всего два поединка, карьера не сложилась. В 31 год ветеран зарабатывает деньги в Китае.

И если футболистам без разницы место в таблице, у многих в Суперлиге нет мотивации развиваться – приехали заработать на пенсию, то тренеру нужно побеждать. Только однозначный успех на Востоке – борьба за чемпионство, может вернуть Слуцкого в списки кандидатов для европейских клубов, ведь его знают не только в Нидерландах и Англии. Также всегда можно попытать счастья в одной из московских команд. Когда говорят о Черчесове в «Спартаке» или «Локомотиве», то сразу хочется спросить, а чем Леонид Викторович слабее?

Слуцкий подмочил тренерскую репутацию провалом в «Рубине», когда даже во втором по счету дивизионе не справлялся, передал команду Рахимову. Но казанский клуб отличается по стилю от ЦСКА . В атакующей команде вроде «Спартака» или «Локомотива» Слуцкий точно мог бы добиться большего успеха, чем в закрытом «Рубине», который до сих пор переучивается играть иначе. Также не факт, что чемпионский тренер Семак на голову сильнее как специалист, чем бывший наставник «армейцев». Слуцкий звезда по меркам РПЛ .

Даже в «Зените» не смогут заявить, что их пути с Леонидом Викторовичем никогда не пересекутся. Тем более, сам тренер не исключал работу в Санкт-Петербурге в своих интервью. Так что китайское путешествие Слуцкого может оказаться полезным для его последующей карьеры. Выиграл трофей и хочет ещё, поэтому уверенно стартовал в чемпионате, который проходит по системе «весна-осень». До конца пути много месяцев, «Шанхай Шэньхуа» не фаворит Суперлиги, но присутствие Слуцкого делает команду организованнее и сильнее.