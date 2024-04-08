«Ростов» – весенний чемпион, а «Спартак» девятый. Лучшие и худшие старты года в РПЛ

1712581395

сегодня, 16:03

Свежие результаты переписали таблицу.

«Ростов» набрал 10 пунктов из двенадцати

Красавцы. Осенью много говорили о мотивации, а весной видно, кто её сумел найти – команда Карпина. И кто теряет очки, поскольку коллективы загубили интерес к футболу в лиге без еврокубковых путевок. «Ростов» играет в своё удовольствие, развернулись в атаке инсайды Мохеби и Роналдо. Разгромили «Динамо», обыграли «Крылья Советов» и «Краснодар». Сильные соперники, но Глебов, Осипенко и их напарники в хорошей форме. Посмотрим на них в Воронеже против «Факела», ведь когда нет турнирных задач, то сложнее сохранить настрой. Но пока «Ростов» — лучшая команда на отрезке в четыре тура. Для сравнения, прошлый год лучше всех закончили «Динамо» и «Локомотив», тоже набрали по 10 пунктов в последних 4 играх. На аналогичном отрезке у Карпина было жалких четыре пункта, а сейчас всё иначе. Пауза сильно влияет на расклады в РПЛ .

У «Спартака» два гола в новом году в РПЛ

«Красно-белые» неплохо закончили прошлый год: 3 победы и 1 поражение. Тогда забили восемь мячей в четырех встречах. Сейчас до двух ошибок голкипера «Динамо» собрали серию из тройки весенних матчей в РПЛ без голов. Но дубль Соболева в дерби поднял настроение, хотя начали поединок серо и скучно, совершая много ошибок во всех фазах игры. Зато сработали необычные замены Абаскаля – четыре новых футболиста вышли одновременно. Разумеется, можно согласиться с тренером «Динамо» Личкой, что везение было на стороне «красно-белых». Аномальное совпадение, редко видим две одинаковые ошибки голкипера за матч. Но «Спартак» проснулся на полчаса, за что был вознагражден.

«Динамо» и «Краснодар» потеряли темп

Как можно всю зиму готовиться, а потом допускать хрестоматийные для этих команд ошибки? У «Динамо» ситуация пока не плачевная, но категоричность в результатах лишила успешной серии. У москвичей две победы и два поражения от «Ростов» и «Спартака». Последние результаты серьезно ударили по шансам команды Лички на трофейную борьбу в РПЛ . Хотя конкуренты «Зенита» не набрали весной по 1-2 пункта, чтобы в начале апреля обеспечить Семаку шестой титул подряд, тенденция так себе. «Динамо» теперь проигрывает, даже когда видно командное движение в атаке и есть моменты. И по-прежнему команда неприлично много пропускает. А вот «Краснодар» выгнал тренера Ивича и с трудом переиграл «Пари НН» с Мусаевым. Также знакомый наставник не обыграл нестабильный «Локомотив». Если у «Ростова» 10 пунктов из 12, то у «Краснодара» всего пять. А впереди матч против «Зенита».

«Локомотив» плох, но доверяет тренеру

Нашелся повод для жесткого разговора на базе. У москвичей всего 5 пунктов из возможных 12, а также лишь одна победа после возобновления чемпионата. Состав богатый на талантливых футболистов, но тренер Галактионов даже инициировал встречу с боссами «Локомотива» после вылета из Кубка России от «Урала», чтобы обсудить вопрос увольнения. Его заверили, что дают время на развитие коллектива. Но что покажут ближайшие матчи «Локомотива»? Ничего не покажут, ведь в чемпионской гонке команда Дзюбы появится, только если «Зенит» и «Краснодар» вдруг начнут наперегонки проигрывать. Все понимают, что у москвичей есть потенциал, но соперники не боятся команды Лантратова и Глушенкова. Стартовали наравне со «Спартаком», поэтому даже победа над «Ахматом» ничего принципиально не меняет.

«Урал» продолжает тонуть, пауза на спасла

Худшая команда весны в общей таблице после 4 игр. Если «Оренбург» взялся за ум – набрали пять пунктов, а вечером матч против «Рубина», то клуб из Екатеринбурга играет весной хуже всех. Четыре матча и ни одной победы. Три поражения, один набранный пункт, семь пропущенных голов, как у «Динамо» и «Краснодара». Худшая оборона весны в РПЛ , а также худшая атака, ведь забили всего дважды, как «Спартак» и целая группа скромных команд. Тренера Ганчаренко отказались уволить осенью, но президент «Урала» Иванов может доиграться до вылета, если «Сочи» после серии ничьих начнет выигрывать. Также есть риск проиграть клубу низшей лиги в стыках, ведь «Урал» был хорош летом, а теперь их словно подменили.

ЦСКА и «Зенит» стартовали без поражений