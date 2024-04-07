Шокирующий разворот в московском дерби. Максименко спас «Спартак», а Лещук подставил «Динамо»

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вчера, 23:47

У Соболева самый лёгкий дубль в карьере.

Победители

Александр Максименко, голкипер «Спартака»

Как обычно, в футболе нет черного и белого. А все оттенки серого позволяют отметить, что голкипер Максименко, который знавал темные отрезки в карьере, сейчас в полном порядке. Александр не только потащил мяч после хитрой попытки Тюкавина забить с центра поля, но и хладнокровно реагировал на все попытки «Динамо», кроме пенальти Чавеса. Максименко оставил «Спартак» в игре в дерби, где команда Абаскаля шестьдесят минут отдала сопернику. А потом подарки вернулись…

Александр Соболев, нападающий «Спартака»

Вратарь Лещук подарил капитану «красно-белых» два удара почти с линии ворот. Если бы Соболев не забил с таких легких позиций, то уже сегодня ему стоило разорвать контракт со «Спартаком» и отправиться в клуб Медиалиги. Но Александр прочитал моменты, побежал к голкиперу, оторвался от защитников. Выбор позиции был правильным, что в таком матче – на две команды всего 19 ударов, крайне важно. Соболев сделал дубль и победил в дерби, ведь доработал моменты до логического конца.

Срджан Бабич, защитник «Спартака»

Главный герой наряду с Максименко. Именно Бабич сделал всё, чтобы «Динамо» не забило второй мяч, пока хозяева поля имели преимущество. В московском дерби каждая мелочь влияет, и фанаты «красно-белых» закономерно скандировали имя серба в концовке поединка. Срджан выступил круто, мешая форвардам «Динамо» довести до ума одну из попыток. Бабич, как и Максименко, не ошибался, и в этом отличается от коллег, где только к Маричалю чуть меньше вопросов, чем к остальным, поскольку уругваец переходил с правого фланга в центр, как делают взрослые дяди, вроде Уокера из «Манчестер Сити». Но перестроения «Спартака» сработали лучше.

Гильермо Абаскаль, тренер «Спартака»

Был проигравшим, а потом четверная замена Абаскаля – жест отчаяния, многое развернула. Снова не сработал стартовый план Гильермо, но испанский тренер настолько самоуверенный, что снял четырех футболистов, рискуя развалить игру, которая и так плохо склеивалась. Победителей, конечно, судят, но Абаскаль признал свои ошибки, что важно. Выиграл благодаря появлению активного Классена слева и Игнатова на ударных позициях. Михаил дважды бил по воротам, Лещук столько же раз ошибался, а Соболев дважды забил. Хавбек Литвинов не испортил кашу в центре поля, а вингер Бонгонда, хотя передерживал мяч, не терял его в середине поля. Невзирая на плохой час игры, «Спартак» переключился, а вот игроки «Динамо» выключились.

Проигравшие

Игорь Лещук, вратарь «Динамо»

Надеемся, этапы, когда фанаты клубов РПЛ травили своих голкиперов, остались позади. Но это не значит, что нельзя критиковать по делу. Дважды в похожем стиле в одном дерби можно допустить ошибку только в случае, если первый промах тебя сломал. Лещук нервничает в новом году. Подарил один из голов «Ростову» в день разгрома «Динамо». А в дерби отдал «Спартаку» победу. Не было у «красно-белых» множества явных моментов с игры, но два удара Игнатова заставили Игоря допустить нелепые и обидные ошибки. Вратарь ложился на землю и не мог зафиксировать мячи. Соболев поблагодарил соперника за право зажечь имя на табло.

Фабиан Бальбуэна, защитник «Динамо»

«Динамо» не провело плохой матч, у них были атаки и подходы. Переключения на второй номер после гола Чавеса тоже в традиционном меню козырей «бело-голубых». Им удобнее работать без мяча, удерживая счет. Нельзя сказать, что оборона «Динамо» допустила много жестких ошибок, как в прошлом матче против «Ростова». Но снова поражение, ведь опустили Игнатова на ударные позиции, а Соболеву позволили избежать офсайда. За организацию линии отвечает капитан «Динамо». Ругаем Бальбуэна по причине, которую не раз называли – слишком часто парагваец не успевает. Если не готов физически, то не стоит выпускать ветерана на поле.

Фёдор Смолов, нападающий «Динамо»

Ветеран команды, если выходит на концовку поединка, должен работать на максимальных скоростях. Смолову этого сделать не удалось. Правильно отрывался, но потом неудачно пасовал и постоянно запутывался в ногах, давая Бабичу время подстроиться под момент и выиграть борьбу. Наверное, проведи Тюкавин весь поединок, пользы было бы больше. В таких играх перевертышах нельзя однозначно ругать футболистов «Динамо», час игры им удался. Но Смолов вышел позже. Имея статус одного из лучших снайперов РПЛ в истории, форвард должен играть не хуже молодого Игнатова из «Спартака». У Михаила сегодня два решающих удара после выхода на замену, а у Фёдора ни одного. Не хватает скоростей, Смолов не выручил «Динамо», хотя спаситель был нужен, потому что Карраскаль, Битело и Нгамалё устали.

Марцел Личка, тренер «Динамо»