Незабываемый вечер в Лиге чемпионов. В Мадриде шесть голов, а в Лондоне скандал

1712730636

сегодня, 09:30

Десять мячей в двух играх, но лишь раз забил центрфорвард.

Результативный футбол подчинил себе команды

У «Реала» и «Манчестер Сити» на двоих моментов всего на два мяча и счет 1:1. А на деле получили шоу с шестью забитыми голами. Команда Анчелотти провела один из худших домашних матчей по владению мячом, но это традиция для поединков против разных клубов Гвардиолы. Также «Реал» ужасно закрывал опорную зону, поэтому «Манчестер Сити» стал первой за двадцать лет командой в Лиге чемпионов с тремя голами дальними ударами.

Чистое безумие, настоящее киноискусство, которому правила совсем не писаны. В Лондоне был похожий сюжет, но только проверенные футбольным опытом люди, которые умеют разделять внимание между двумя матчами параллельно, смогли насладиться обоими зрелищами. Но идея проводить два таких поединка в одно время – большая глупость УЕФА . «Арсенал» тоже глупил, ведь пропустил дважды от «Баварии» дома и мог проиграть, если бы не штанга.

Также есть скользкие моменты, о которых стоит рассказать, но сначала о хорошем. «Арсенал» использовал «осторожный» вариант состава с двумя опорными хавбеками и центральным защитником слева. Но футбол был таким безумным, как Мануэль Нойер, который подбросил мяч ногой с земли и парашютом направил на напарника вторым касанием. Оба поединка вторника были о чистом наслаждении футболом, а не о расчете. И есть только одна беда.

Поскольку сейчас голы на выезде не имеют значения при равенстве по сумме двух матчей, то «Манчестер Сити» не получил преимущества после хитрых ударов Бернарду, Фодена и Гвардиола. И «Бавария» словно сыграла 0:0 на выезде. Сюжеты классные, смотреть интересно, но судьба двух путевок в полуфинал решится в ответных поединках. Теоретически Гвардиола и Тухель получают преимущество своего поля, а на деле ответные матчи как два финала.

«Баварию» лишили пенальти в ворота «Арсенала»

«Канониры» тоже просили пенальти. Сака выставил правую ногу в сторону Нойера на последних минутах, когда контролировал мяч левой конечностью, а затем упал. После матча говорили сначала об этом эпизоде. Но арбитры скорее правы, так как вратарь «Баварии» ставил ноги на землю, а не пытался сбить вингера «Арсенала». Вопрос к молнии Сака, зачем он вообще падал, если мог увильнуть от голкипера и попробовать забить гол?

Маленькие футбольные случайности сыграли роль и в Мадриде. Рикошеты помогли «Реалу» избежать поражения, но вряд ли у Анчелотти есть право рассказывать о пенальти после того, как Беллингему положили руку на плечо. А вот Тухель признался, что в разговоре главный арбитр поединка в Лондоне подтвердил, что ошибся. Судья признал, что Габриэль взял мяч в руки после свистка рефери и паса голкипера, который ввел мяч в игру.

Судья назвал ошибку «детской», чем аргументировал отказ назначить пенальти на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Это скандал, поскольку нет в правилах сноски, что явные нарушения правил можно игнорировать, если такое скорее ждешь от детской команды, где ребенок случайно взял мяч в руки, нежели от профессионалов с многомиллионными зарплатами. «Арсеналу» повезло, «Бавария» легко могла увезти домой победу 3:2.

«Арсенал» тоже будет сожалеть о мировой. Габриэль и Салиба провели плохой поединок, невзирая на беззубую атаку «Баварии». У немецкого клуба 2 удара в створ, один из которых с пенальти, и два мяча на выезде против удобного соперника, битого раньше с разницей в четыре мяча. Артета не сумел воспользоваться явными проблемами команды Тухеля, которого подумывают заменить в «Баварии» ещё до завершения сложного сезона.

Нападающие оказались заложниками голевой стихии

Атаки были настолько быстрыми, что «девятки» выпали из общей картины футбола. У «Реала» в начале матча вся игра строилась на удвоении фланга Винисиуса с помощью Родриго. А «Бавария» добивалась успехов, отвечая на позиционный футбол «Арсенала» вертикальными выпадами. В такой игре пас за спину и быстрый вингер ценнее, чем тяжелый центральный нападающий, которому нужна короткая дистанция и заход на мощный удар.

Холанд снова провалил центральный важный поединок, и это точно вопрос психологии. Не было Де Брюйне – начал блевать прямо перед выходом на поле, но Гвардиоле также стоило убрать с поля Эрлинга, выпустив в центр атаки Альвареса. Уставшие Тчуамени – получил желтую карточку на первой минуте и не сыграет в Манчестере, и Рюдигер могли уступить чемпиону мира. А норвежского гиганта сдержали, сам Эрлинг сыграл откровенно паршиво.

Когда дерутся на эмоциях, то рушатся тактические линии и работают частные инициативы вроде удачных действий Грилиша слева в Мадриде, или привычно полезного выхода Троссарда на замену в Лондоне. Хотя к Гвардиоле, Анчелотти, Тухелю и Артете мало вопросов по общей тактике, у всех выпали из игры «девятки». Даже Кейн, хотя забил очередной мяч «Арсеналу», попал в створ ворот только с пенальти. А у Хаверца нет ударов против «Баварии».

У «Реала» формально в центре атаки был Винисиус, но его вклад в победу – два ассиста. Перес допустит огромную и дикую ошибку, если выгонит бразильца ради денег и комфорта Мбаппе. Никто не мешает боссам «Реала» попросить Винисиуса избегать скандальных провокаций, но как футболист он шикарный. Его передача на Вальверде это искусство. В день ничьих победил кинематограф, и классно, что эти футбольные блокбастеры вернутся через неделю.