Сыграли финал за одну минуту. «Фенербахче» бойкотировал матч против «Галатасарая»

1712560847

сегодня, 10:20

Последствия знаменитой драки фанатов и футболистов.

«Фенербахче» отказался от Суперкубка Турции

Стамбульский клуб после знаменитого побоища грозился найти другую лигу. Это, конечно, невозможно. Причина таких невероятных действий в нападении фанатов «Трабзонспора» на игроков. Буйные турецкие болельщики получили жесткий ответ со стороны отдельных футболистов «Фенербахче». Количество безумных историй в турецком футболе зашкаливает, и происходящее хорошо отражает проблемы страны – падение уровня жизни и курса национальной валюты, проигрыш правящей партии на локальных выборах.

Турки понимают, что у них впереди большой кризис. А поскольку безумно любят футбол, то агрессия выплеснулась именно на стадионах. Руководители клубов били арбитров, а фанаты и игроки сцепились между собой. В «Фенербахче» пошли дальше. В финале Суперкубка Турции выпустили на поле подростков. А после гола нападающего «Галатасарая» Икарди на первой минуте матча отдали приказ убрать команду с поля. Теперь «Фенербахче» получил техническое поражение 3:0, а у их врагов дармовой трофей.

Протесты в основе футбольной истории – значительную часть знаменитых команд создали во время споров в пабах по всему миру, а после бойкотов и разногласия основывали новые клубы. Но в 21 веке бойкот вряд ли сработает в пользу «Фенербахче». Все понимают, что никто не примет их в другую лигу. Хотя турки любят спорить. Суперкубок должны были сыграть в Саудовской Аравии, но шейхи запретили цитаты с фразой Ататюрка – отца турецкого государства, поэтому «Фенербахче» и «Галатасарай» уехали домой.

Бойкот помог советской сборной выиграть Евро-60

Клубы реже отказывались играть, хотя такие случаи тоже были. А вот сборные из-за политических разногласий между странами или просто позиции относительных футбольных идей постоянно не участвовали в крупных турнирах. Команда Англии фактически бойкотировала первые крупные турниры для сборных, считая себя непобедимой машиной. В итоге приехали на ЧМ -50 после войны и опозорились, уступив сборной США . Через десять лет появился кубок Европы, на котором были фавориты – испанская и советская сборные.

Судьба свела команды Яшина и Ди Стефано в четвертьфинальных матчах. Предстояло сыграть в Москве и в Мадриде. Вот только местные испанские коммунисты использовали футбол, чтобы настроить население против диктатора Франко. В результате на совещании в Барселоне генералиссимус лично запретил сборной Испании играть против команды СССР . У стран были сложные отношения, не было дипломатических контактов. Альфредо Ди Стефано в московских газетах называли плохими словами, как и его коллег.

Франко не хотел, чтобы красный флаг СССР развевался в Мадриде, хотя все футбольные люди доказывали диктатору, что сборная Испании не слабее соперника, имеет шанс на первое в истории футбольное чемпионство в Европе. Так и было, ведь через четыре года Испания обыграет советскую сборную в финале. Луис Суарес будет управлять игрой и принесет кубок, а вот Евро-1960 в Париже завершился победой Яшина и Нетто. Советской сборной повезло, был шанс вылететь от испанцев, если бы не Франко.

Знаменитое поражение «Интера» — результат бойкота

Все гранды проигрывали с неприличным счетом. В прошлом году «Ливерпуль» разнес «Манчестер Юнайтед» с разницей 7:0. А в новом сезоне тен Хаг стал для Клоппа одним из самых неудобных соперников. А вот в 20-м веке случилось одно из самых крупных поражений в истории «Интера» — 1:9. В июне 1961-го итальянские футбольные власти заставили миланский клуб переиграть матч против «Ювентуса». В первом поединке фанаты выбежали на поле, когда «Интер» вёл в счете 2:0.

У босса «Ювентуса» Аньелли были рычаги влияния на чиновников, туринцам не присудили поражение 3:0. Поэтому Моратти – руководитель «Интера», приказал выпустить на поле юных футболистов. Те получили от команды сильнейшего игрока мира Сивори девять мячей. Забавно, что сборную Испании, которая бойкотировала четвертьфиналы Евро против советской команды, а также «Интер» спустя год тренировал один человек – эксцентричный Эленио Эррера. Тот разгромный бойкот повлиял на отношения фанатов «Интера» и «Ювентуса».

Также были отказы стран от многих Олимпиад. А это означало, что не приедет футбольная команда. Ещё можно вспомнить, что на первых кубках мира не было многих сильных участников. В 1930-м году только несколько европейских сборных согласились плыть в Уругвай. Остальные просили у ФИФА компенсировать расходы, но швейцарские чиновники отказались это сделать. Через четыре года были серии отказов после разгромов в первых матчах, а Перу и Чили пустили дальше бразильцев и аргентинцев. Порядка тогда не было.

В 1938-м бойкоты были поставлены на поток, ведь автор идеи кубка мира Жюль Риме нарушил слово, заручившись поддержкой Гитлера. Риме обещал, что кубки мира будут в Южной Америке и Европе по очереди. Но после фашистского и скандального ЧМ -34 в Италии отказали Аргентине и выбрали Францию, родину Жюля. Многие команды из Южной и Северной Америки отказались плыть в Европу. Также Гитлер аннексировал Австрию, уничтожил местную великую сборную, осталось пятнадцать участников вместо шестнадцати.