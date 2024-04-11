Дважды проявленная сила воли. «Барселона» и ПСЖ устроили триллер

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сегодня, 01:05

И это только первая игра в их четвертьфинале ЛЧ .

Бесполезное доминирование

Первый тайм противостояния ПСЖ и «Барселоны» в Париже в стартовом матче четвертьфинала Лиги чемпионов получился напряженным, нервным, но не изобиловал голами. Как минимум в дебютной его части. Лишь она проходила по предсказуемому сценарию. ПСЖ вроде как забрал мяч и катал его под 60 процентов времени, он и бил по воротам почаще, и точность передач имел более высокую.

Но парижан должна была насторожить конкретность атак «Барселоны», чего им самим как раз не хватало. Каталонцы выбирались вперед только с одной целью – создать опасность. И создавали ее. Уже к середине тайма счет должен был открываться в пользу гостей, но Нуну Мендеш умудрился вынести мяч с линии ворот. Звоночек этот не слишком взбодрил ПСЖ , который ничего не предлагал, кроме контроля мяча. Да и его стал постепенно утрачивать.

К концу первого тайма оформилась вполне ясная картина. ПСЖ в ней может больше владеть мячом, но делает это совершенно бестолково и без пользы для атаки. А «Барселона» у ворот Джанлуиджи Доннаруммы выглядела увереннее. И это привело-таки к голу. Причем именно из-за итальянского вратаря. Он всю дорогу вёл себя нервозно, дёргался постоянно, принимал какие-то поспешные решения. В эпизоде с голом Доннарумма ринулся на перехват прострела Ламина Ямаля справа в сторону Роберта Левандовски. Да так неудачно выбил мяч, что он достался Рафинье, который поражал пустые ворота. Иногда инициатива наказуема. Особенно для вратарей.

Взрывной старт

Но в перерыве Луис Энрике решает заменить блеклого Марко Асенсио, который словил не те испанские флешбеки времен своего противостояния с «Барселоной» в «Реале», на Брэдли Барколя. Последний непосредственно, может быть, в голевых действиях участия не принял, но он сыграл важную роль в общей электризации игры ПСЖ . Она стала менее стерильной и более взрывной, более резкой. Вместе с Усманом Дембеле, Килианом Мбаппе, Витиньей и Фабианом Руисом они стали растаскивать на скорости построения «Барселоны». И это заработало.

Занятно, что именно выход Барколя стал этим катализатором, которым обычно в ПСЖ становился ранее всплеск эмоций от Мбаппе. Его-то каталонцы в целом закрыли успешно. Килиан искал себя на разных позициях в атаке. И все – безуспешно. Бывали у него матчи, когда он не забивал, но чаще всего это происходило по невезению – он обычно кучу моментов всё равно создавал. А тут именно не получалось ничего. Ну, по меркам Мбаппе, конечно. А вот Барколя и Дембеле раздёргали противника.

И это привело к перевороту за три минуты. Сначала Усман отметился шикарным ударом после пары обидных для гостей отскоков от их же игроков в штрафной. Потом Руис вывел Витинью на Марка-Андре тер Штегена, который не смог среагировать на кинжальный выпад. И все перевернулось. Теперь ПСЖ оказался в преимущественном положении.

В первые 15 минут второго тайма нарисовалось самое весомое превосходство парижан. Они владели мячом уже под 70 процентов времени, нанесли пять ударов, допустили только один по своим воротам. Закрепить это доминирование Луис Энрике хотел выходом Уоррена Заира-Эмери, который должен был стилистически повторить успешный выход Барколя. Но у Хави уже созрели свои ответы.

Волшебство замен

Вместе с Заиром-Эмери у ПСЖ «Барселона» выпустила на поле Жоау Феликса и Педри. Выход последнего оказался крайне удачным. В ситуации, когда каталонцы выглядели прижатыми, Педри стоило совершить один гениальный заброс за спину защитникам на Рафинью, чтобы все снова перевернулось. Повезло, что последний тоже в форме и на кураже. Он одним касанием с лету прошил Доннарумму. На великолепный голевой пас Педри хватило одной минуты, проведённой на поле.

А еще примерно через 15 минут Хави выпустил Феррана Торреса и Андреаса Кристенсена. Последнему хватило тоже всего одной минуты, чтобы отличиться. Причём голом. Он замкнул в сетку навес Илкая Гюндогана с углового. Стоит отметить очередную недоработку Доннаруммы. Ведь мяч закручивался во вратарскую, а в таких случаях голкипер должен выходить на перехват. Джанлуиджи явно прозевал момент и потом просто вжался на линию ворот, будучи не в силах уже среагировать. Оставалось надеяться на защитников, но Маркиньос проиграл позицию Кристенсену. Андреас, кстати, забил ещё и в свой день рождения.

Конечно, стоит заметить, что еще при счете 2:2 у того же Дембеле было попадание в штангу. А Барколя чуть не вышел один на один. То есть эти все перевороты не выглядели так, что одна команда резко прекращала играть, а другая взрывалась серией голевых моментов. Шансы были у обоих соперников. Но потому они и обладают таким статусом и классом. Важны детали и полумоменты, важна реализация своих возможностей.

Немного цифр

Сразу стоит отметить, что, пожалуй, самым большим неудачником персонально стал Мбаппе. Его блестяще накрывали, а Хави после игры отдельно отметил молодого Пау Кубарси, который в блокировке попыток соперников преуспел чуть ли не больше всех. Килиан же не нанес ни одного удара в створ. У него всего их было три: один неточный, два заблокированных.

На этом фоне еще более яркой звездой выглядит Рафинья, который и два гола забил, и чаще других угрожал воротам. Он нанес шесть ударов. На втором месте – Дембеле. Усман тоже крайне старался против своей бывшей команды. И его упрекать сложно.

Зато Мбаппе преодолел историческую отметку. Он стал самым молодым футболистом, которому удалось провести 70 матчей в Лиге чемпионов. Килиан это сделал в 25 лет и 112 дней. Позади остались Лионель Месси и Рауль, лидировавшие ранее.

У «Барселоны» нашелся свой обладатель рекорда. Ламин Ямаль оказался самым молодым футболистом, вышедшим в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ему 16 лет и 272 дня. Предыдущий рекорд был у Райана Шерки из «Лиона». Он его установил в 17 лет и 2 дня. Если «Барселона» выйдет в полуфинал, и Ямаль там появится, то он и на следующей стадии обновит рекорд.

Впрочем, перед этим «Барселоне» предстоит еще одно испытание парижанами. Пусть и домашнее, пусть и со стартовым преимуществом в один гол. Этот матч показал, что в противостоянии данных команд возможно все. И даже на отрезках в пару минут. Чего уж говорить про все 90.