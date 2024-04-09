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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта

вчера, 11:44

Российская Премьер-Лига опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта. В список вошли:

Сергей Семак («Зенит») — 5 очков в 3 матчах;

Марцел Личка («Динамо») — 6 очков;

Валерий Карпин («Ростов») — 9 очков;

Сергей Ташуев («Факел») — 5 очков;

Давид Деограсия («Оренбург») — 5 очков.

В голосовании примут участие легенды РПЛ, телеэксперты и болельщики.

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Все комментарии
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
сегодня в 00:26
Карпин на сегодня лучший тренер в Восточной Европе, соответственно в РПЛ номер один.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:05
Ну ты же знаешь- я за Тухеля. Баварии будет очень сложно, команда в тяжелом состоянии, прежде всего психологическом, мало что получается. Одна надежда на ЛЧ. Арсенал напротив- на подъеме, игра смотрится, радует глаз, тренер талантливый. Но по игре с Порту, можно сказать, что не всё, так благополучно в стане британцев... Я надеюсь на победу Тухеля, но буду рад и ничьей.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:58
Не самое интересное занятие для РПЛ
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:43
Ты какого мнения Сейчас о вечернем матче ЛЧ?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:36
Ну, да, пожалуй ты прав, не поспоришь. Что вы там с Абаскалем надумали? Не увольняете? Представляю, если в Сочи победите- ему контракт пожизненно заделают!!!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:15
Витя!
Бесков...
Ты бы ещё Фаберже вспомнил и его учеников (которые кстати не хуже учителя яйца делали))
Это же штучный товар, а мы речь ведём о ширпотребе!

За здоровье и Спартак спасибо!
Capral
Capral
вчера в 16:25
А ты вспомни Великого Бескова. Он из ничего делал команду Мастеров!!! Неизвестных пацанов брал и лепил из них ЛИЧНОСТЕЙ!!! Значит можно и так работать. А Лобан работал- исключительно с готовым и сильным "материалом". Оно и понятно, сейчас таких тренеров нет. И время другое и футбол не тот. Печально.

Будь Здоров! Удачи Спартаку!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Ладно Виктор!
Не болей, по Высоцкому делай гимнастику, утром!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
1. Да Карпин под руку попался как тренер, ставь любую фамилию на его место.
2. "Тренер без системы, без футбольной философии - не тренер" Мну двумя руками согласен с тобой.
Но согласись... Иногда от нашего тренера, что требовать? Когда и недокомплект игроков, и административный ресурс..., и тоже поле как огород...
Проще, "по философски", ты пытаешься сравнить "Мерседес" и его работу с.... "Окой"... У вас проблемы какой двигатель поставить 8 или 12 горшков, а у нас дороги, чтобы у оки колесо не отвалилось.(Хотя сейчас очень много новых трасс)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:05
Несмотря на то, что я, всё еще под впечатлением твоего коммента, я всё-таки попытаюсь ответить. Ну во-первых, Симеоне, никогда не был атакующим тренером. Он конечно не Бердыев и не Маур, но в открытый футбол, он никогда не играл. Вот, не так давно, ввязался в открытую перестрелку с Жироной и проиграл. Я не сравниваю возможности российских и европейских клубов, я только о том, как работают российские тренеры, как видят футбол и как используют своих футболистов.

У Карпина- простой состав, не креативный, за исключением, возможно, нескольких игроков. Но, Карпин выбирают правильную тактику на игру, для каждого соперника. Я никогда не был в большои восторге от Карпина тренера, но последние несколько сезонов, он откровенно радует своей работой!!! Он проявляет себя, как уверенный стратег, разумеется- на фоне российского футбола. Понимаешь, Олег, тренер без системы, без футбольной философии- не тренер.

Шнапс, пока не пью- в завязке. Здоровье не то, возраст, старческие болячки. Пока, решил паузу сделать. Но, если еще раз прочту твой философский пост- точно напьюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:02
Почему молчишь?
Пошёл моего любимого Фёдора Михайловича освежить?
Или на Ивича роешь?
Ты всё примеряешь под немецкое лекало, педантичность, стройность..., а здесь русский аршин! У вас там, как мну понимает, прав у тренера больше, а у нас кто выше в клубной структуре, тот и может рекомендовать кого сегодня выпустить на поле... А нет - на выход. Вспомни не так давно в Химках кажется дело было, не выпустили на поле племянника спонсора и тренера уволили...
А ты "не было прочного футбольного каркаса" (Тоже однако с философской материей работаешь))
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:00
Карпин - на сегодня лучший тренер в марте месяце 2023?2024
pomor45
pomor45
вчера в 15:55
Только не Семак, а то чемпионом не станет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:49
А я вот тяпнул армянского, осторожно)) могу сказать всё!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:48, ред.
Ало! Виктор!
Признайся, как на духу - сосудорасширяющего шнапса не...?))
Я тебе говорю одно, а ты о другом.
Кстати, денег не так много в Краснодаре, как было при "Магните"...
По теме, в идеале каждый тренер строит свою команду из своих сложившихся представлений, личных навыков в футболе, вкусов в конце концов. Один строит атакующую команду (Симеоне), другой автобусную (отчасти Моуриньо) и за одни и те же деньги можно купить и разных игроков и берут то что надо тренеру...
Вот читаешь сообщение: Моуриньо, Анчелотти, Гвардиола пожелали видеть в своей команде... (Мбаппе, Вирца, Мхитаряна и т.д.) И руководство клуба пытается выполнить пожелания (условия, требования) тренера...
А у нас...
- Валерий Георгиевич! (Ивич, Гончаренко) вот Вы просили защитника мы Вам купили, правда он левый, но сделайте из него правого....

Но за результат отвечаете головой!))
Вот в Спартаке, далеко ходить не будем - сколько лет искали левого защитника?
Карпин латинос за пять - шесть лет привез Федуну на 300 лямов и всё полузащитники и...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну, Олежа, это ты выдал конечно ФИЛОСОФСКИ!!!!!!! Даже не знаю, что ответить. Возьму паузу, потому что, несколько обескуражен...

Но за Достоевского- спасибо!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:38
Витя!
Во всех твоих комментариях есть недостаток, ты, как Достоевский Фёдор Михайлович в литературе анализирует на клеточном уровне, препарирует человеческие отношения (в основном в плоскости добра и зла) под микроскопом нравственности, так и ты в футболе, пытаешься добраться и небезуспешно, до теоретических тонкостей, которые не в каждой Лиге функционируют и вообще существуют.
Это так, между делом.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:35
А что, у Краснодару плохо с деньгами? Состав- более чем приличный. Но я еще раз говорю- не возросшая конкуренция в ПЛ позволила Краснодару так высоко взлететь и не гениальность Ивича, а отвратительная игра- Зенита, нестабильная ДИНАМО и Локомотива, проблемы с составом ЦСКА, ну а, про твой родной Спартак- сам знаешь...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:27
Где был Краснодар и где стал при Ивиче?!
"Недочёты" как и "везение" у всех, а вот специфика работы российских тренеров в России, мне кажется отличается от работы их коллег за бугром)
Пример Урал... Иногда мну не понимает кто тренирует команду Иванов или....
А вот Ивич попросил из раздевалки администратора, а тренер Урала (кто там Гончаренко) не может.... И так во многом и самое смешное, что не все тренеры подбирают команду, а делают из того что предложат....
А ты "Недочёты", "ошибки"..., "стихийный футбол"...
Мерило вначале одно - место в турнирной таблице.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:10
Привет, Олег!
А почему Ивич, только потому что он до зимней паузы был на 1-м месте? А если посмотреть на это ширше, как говорил Аркадий Исаакович, то мы увидим, что в его работе полно недочётов, ошибок и элементарного везения, плюс ко всему- главного виновника краснодарского лидерства- Зенит. Увольнение Ивича напрашивалось. В его игре, как и в работе многих российских тренеров не было главного- прочного футбольного каркаса, скелета. Был техничный, комбинационный футбол ради футбола, другими словами, его футбол- чисто стихийный, без основания, итогом которого- стал вылет от Химок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:16
1. Ивич
2. Карпин
3. Ташуев
4. Личка (Левников)
5. Газпром
Capral
Capral
вчера в 13:22
Никогда не считал подобные номинации умными и правильными. Достаточно вспомнить, когда, два месяца подряд, в ПЛ, лучшим становился шварц, который, до приезда в Россию успешно опустил Майнц, в ДИНАМО, имея великолепный состав об....я и скатился в тухлую бронзу, а в итоге, еще и кубок проиграл... Ну а про его работу в Герте и говорить нечего.

Но уж если решили устраивать подобные номинации, то однозначно- лучший Карпин- и по результатам- и по игре, что главное!!! Семак? Ну там вообще всё просто: играют сильные личности под присмотром тренера, не более того. Личка? Ну, если только по игре, то её нет- от слова совсем. И не потому что проиграли разгромно Карпину, проиграли в Ленинграде или не повезло со Спартаком. Конечно нет, неудачи, поражение, невезение и тп., присутствуют в игре каждого тренера.

Дело в другом: в футбол Лички- прочно въелся Оренбург, от которого, он никак не может избавиться. В игре ДИНАМО, по-прежнему нет стержня, нет фундамента, команда напоминает Оренбург, то-есть, хаотичный, бессистемный футбол, без обороны, без подстраховки, без стратегии. Спасают- только приличные трансферы, индивидуально сильные игроки, в частности- мощнейшая полузащита.
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:04
Однозначно Карпин, хорошо вошли в весну, отлично поработали на сборах
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:02
Номинации "Калиф на тур","Лопух тура"...В последней лидирует Личка.
dbq4s4up9jfv
dbq4s4up9jfv
вчера в 13:01
И зачем нам футбол!? Играем на тотализаторе, определяем лучших и забыли о таблице!?
lotsman
lotsman
вчера в 12:56
Естественно Валера. Девять из девяти, о чём может быть разговор.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:54
Смешная номинация.
c3vaed6nn83r
c3vaed6nn83r
вчера в 12:54
Конечно наш Валера!!!! Только чтобы он держал эту марку успешно дальше!!! Больше побед..
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:43
И? ПОдтвердил свою исключительность(в позитивном смысле),теперь нас -"подтверждённых",двое. Если идут два матча,я тоже параллельно смотрю,но это не означает,что оба -в приоритете,и я получил полную информацию о происходящем.А так основная масса появляется после матча,с "достоверными оценками",а ещё часть для того,чтобы написать,что он не смотрит "эту парашу".Согласись,что общение ,в связи с нашим футболом,раньше было неизмеримо активнее.Можно и посмотреть, заодно, "посещаемость" параллельных матчей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:35
Выбор без выбора на самом деле.... все ясно как день .... а вообще то как такой список и без Араскаля????? (после его последних высказываний кого-то он мне напоминает ....Может, в романских языках "доминирование" имеет другое значение? .......:))))
Гость
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