РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта

Российская Премьер-Лига опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта. В список вошли:
Сергей Семак («Зенит») — 5 очков в 3 матчах;
Марцел Личка («Динамо») — 6 очков;
Валерий Карпин («Ростов») — 9 очков;
Сергей Ташуев («Факел») — 5 очков;
Давид Деограсия («Оренбург») — 5 очков.
В голосовании примут участие легенды РПЛ, телеэксперты и болельщики.
Давайте ещё еженедельно,каждый матч,а для этого создадим представительную комиссию,и обязательно с высокими окладами.А то ведь редкая птица смотрит все матчи РПЛ,особенно когда параллельно идут любимые ими закордонные ристалища недругов.Сколько смотрят наши матчи,на соккере можно предположить по активности при просмотрах.Было давеча не то что нынеча...
Давайте ещё еженедельно,каждый матч,а для этого создадим представительную комиссию,и обязательно с высокими окладами.А то ведь редкая птица смотрит все матчи РПЛ,особенно когда параллельно идут любимые ими закордонные ристалища недругов.Сколько смотрят наши матчи,на соккере можно предположить по активности при просмотрах.Было давеча не то что нынеча...
Но уж если решили устраивать подобные номинации, то однозначно- лучший Карпин- и по результатам- и по игре, что главное!!! Семак? Ну там вообще всё просто: играют сильные личности под присмотром тренера, не более того. Личка? Ну, если только по игре, то её нет- от слова совсем. И не потому что проиграли разгромно Карпину, проиграли в Ленинграде или не повезло со Спартаком. Конечно нет, неудачи, поражение, невезение и тп., присутствуют в игре каждого тренера.
Дело в другом: в футбол Лички- прочно въелся Оренбург, от которого, он никак не может избавиться. В игре ДИНАМО, по-прежнему нет стержня, нет фундамента, команда напоминает Оренбург, то-есть, хаотичный, бессистемный футбол, без обороны, без подстраховки, без стратегии. Спасают- только приличные трансферы, индивидуально сильные игроки, в частности- мощнейшая полузащита.
Но уж если решили устраивать подобные номинации, то однозначно- лучший Карпин- и по результатам- и по игре, что главное!!! Семак? Ну там вообще всё просто: играют сильные личности под присмотром тренера, не более того. Личка? Ну, если только по игре, то её нет- от слова совсем. И не потому что проиграли разгромно Карпину, проиграли в Ленинграде или не повезло со Спартаком. Конечно нет, неудачи, поражение, невезение и тп., присутствуют в игре каждого тренера.
Дело в другом: в футбол Лички- прочно въелся Оренбург, от которого, он никак не может избавиться. В игре ДИНАМО, по-прежнему нет стержня, нет фундамента, команда напоминает Оренбург, то-есть, хаотичный, бессистемный футбол, без обороны, без подстраховки, без стратегии. Спасают- только приличные трансферы, индивидуально сильные игроки, в частности- мощнейшая полузащита.
"Недочёты" как и "везение" у всех, а вот специфика работы российских тренеров в России, мне кажется отличается от работы их коллег за бугром)
Пример Урал... Иногда мну не понимает кто тренирует команду Иванов или....
А вот Ивич попросил из раздевалки администратора, а тренер Урала (кто там Гончаренко) не может.... И так во многом и самое смешное, что не все тренеры подбирают команду, а делают из того что предложат....
А ты "Недочёты", "ошибки"..., "стихийный футбол"...
Мерило вначале одно - место в турнирной таблице.
"Недочёты" как и "везение" у всех, а вот специфика работы российских тренеров в России, мне кажется отличается от работы их коллег за бугром)
Пример Урал... Иногда мну не понимает кто тренирует команду Иванов или....
А вот Ивич попросил из раздевалки администратора, а тренер Урала (кто там Гончаренко) не может.... И так во многом и самое смешное, что не все тренеры подбирают команду, а делают из того что предложат....
А ты "Недочёты", "ошибки"..., "стихийный футбол"...
Мерило вначале одно - место в турнирной таблице.