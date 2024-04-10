В Госдуме заявили, что Чеферин допустит Россию к международным турнирам

Депутат Госдумы РФ прокомментировал слова президента УЕФА , который заявил, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от международных соревнований.

У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований]. Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта. Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем. Банальный пример — это конфликт Израиля с Палестиной. Ситуация похожа, но отношения и санкции разные.