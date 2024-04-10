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Игрок «Рубина» Безруков: «При стабильной игре мы можем войти в тройку»

вчера, 14:14

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков считает, что казанцам по силам занять место в первой тройке РПЛ,

Мы должны двигаться от игры к игре и не смотреть пока что в будущее, смотреть по итогам. Мы настроены на самые высокие результаты и в каждом матче хотим показывать ещё более высокий уровень футбола.

Учитывая нашу игру и место, на котором сейчас находимся… При условии стабильной игры мы можем претендовать на высокие места. В тройку спокойно можем войти. Всё зависит от нас.

После 22 туров «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка. Отставание от 3-й строчки — 6 пунктов.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 20:50
С конца..?
Интерес
Интерес
вчера в 16:08
Уже нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:40, ред.
Очень умная мысль. Я бы даже сказал - изречение.
Вещий
Вещий
вчера в 15:15
А его по голове в последнем матче не били случайно...????Вам бы в 10 остаться и то было бы за счастье.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 15:01
Возможно всё, если сильно захотеть. Главное определить себе цель и прикладывать все усилия для достижения её.
Hauptman
Hauptman
вчера в 14:55
Эка куда его занесло после Оренбурга.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:16
Максимум в пятёрку, это потолок для Рубина !
Гость
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