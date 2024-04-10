Игрок «Рубина» Безруков: «При стабильной игре мы можем войти в тройку»

Полузащитник «Рубина» считает, что казанцам по силам занять место в первой тройке РПЛ ,

Мы должны двигаться от игры к игре и не смотреть пока что в будущее, смотреть по итогам. Мы настроены на самые высокие результаты и в каждом матче хотим показывать ещё более высокий уровень футбола.

Учитывая нашу игру и место, на котором сейчас находимся… При условии стабильной игры мы можем претендовать на высокие места. В тройку спокойно можем войти. Всё зависит от нас.