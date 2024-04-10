Игрок «Рубина» Безруков: «При стабильной игре мы можем войти в тройку»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков считает, что казанцам по силам занять место в первой тройке РПЛ,
Мы должны двигаться от игры к игре и не смотреть пока что в будущее, смотреть по итогам. Мы настроены на самые высокие результаты и в каждом матче хотим показывать ещё более высокий уровень футбола.
Учитывая нашу игру и место, на котором сейчас находимся… При условии стабильной игры мы можем претендовать на высокие места. В тройку спокойно можем войти. Всё зависит от нас.
После 22 туров «Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка. Отставание от 3-й строчки — 6 пунктов.