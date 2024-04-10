Вендел о матче с «Краснодаром»: «Это решающая игра, но не окончательная»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему «сине-бело-голубые» нестабильны в этом сезоне и что ожидает от предстоящей игры против «Краснодара».
В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя. Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать местные игры. Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твёрдо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара».
Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты.
Напомним, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 13 апреля в рамках 24-го утра РПЛ.
Также Вендел высказался о своём будущем.
Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»!
Желаю командам хорошей игры и качественного, объективного судейства!
Желаю командам хорошей игры и качественного, объективного судейства!