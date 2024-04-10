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Вендел о матче с «Краснодаром»: «Это решающая игра, но не окончательная»

вчера, 12:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит13.04.2024 в 17:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему «сине-бело-голубые» нестабильны в этом сезоне и что ожидает от предстоящей игры против «Краснодара».

В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя. Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать местные игры. Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твёрдо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара».

Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 13 апреля в рамках 24-го утра РПЛ.

Также Вендел высказался о своём будущем.

Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»!

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:43
"входит в топ 5 РПЛ"...
Скорее топ последних 5 сезонов РПЛ
shlomo
shlomo
вчера в 13:03
По результату этой игры конечно можно будет сделать промежуточный вывод, НО играть нужно до последнего матча и очки могут потерять все.
Lbvfd
Lbvfd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:00
Решающая в смысле укрепления позиции в таблице. А до конца чемпионата ещё много игр и расслабляться не надо.
Capral
Capral
вчера в 12:46, ред.
Странная постановка вопроса- "игра решающая, но не окончательная". Во-первых, она не решающая, но очень важная, как, в плане моральном, так и в стратегическом. Еще достаточно много времени, чтобы исправить ситуацию, даже, в случае поражения, если учесть, что и соперники будут терять очки... Краснодар вполне уязвимая команда, с множеством проблемных мест и прежде всего в обороне. При всём моем скептическом отношении к Семаку как тренеру, но в этом смысле, он выглядит посильнее тренера Краснодара. Если в игре Семака, все-же, присутствует определенная тактика или даже стратегия, то в Краснодаре, даже понятия такого не имеют. Ветренный Краснодар, бегущий в атаку, со своими венскими кружевами, но при этом, катастрофически забывающий об обороне. Ну и конечно, состав ленинградский- сильнее и мобильнее краснодарского. Победа Зенита в этой игре не делает команду чемпионом, но дает хороший задел и плацдарм на оставшиеся матчи. Победа хозяев- отличный стимул для продолжения борьбы за первенство.

Желаю командам хорошей игры и качественного, объективного судейства!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:42
Зенит безусловный гегемон по величине денежного мешка
А по игре едва ли,хотя и входит в топ5 РПЛ
Гость
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