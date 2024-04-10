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Личка о матче со «Спартаком»: «Претензий к отношению и интенсивности нет»

вчера, 12:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что по итогам проигранного матча «Спартаку» в рамках 23-го тура РПЛ претензий к команде по самоотдаче нет.

Мы подарили два гола сопернику. К сожалению, это стоило потери трёх очков. Хорошо играли, работали в защите. Можно сказать, без этих двух ошибок «Спартак» бы не забил гол. Претензий к игре, отношению, интенсивности никаких нет. К сожалению, две ошибки... Только сказали Игорю Лещуку, что не надо опускать голову. Жизнь иногда приятная, а иногда может быть как в матче со «Спартаком». Надо быть ментально сильными.

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Интерес
Интерес
вчера в 16:10
"Хорошо"-это тогда,когда на два "подаренных сопернику гола" вы отвечаете тремя,и все-безупречные,не подвергающиеся сомнению соперником и специалистами.
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:10
Никого исключать не надо. Вот ближайшая игра в Свердловске и даст ответ на многие вопросы, по готовности команды в борьбе за титул. Мне только не нравится длительное нытьё тренера, которое определенно может сказаться на игре команды. Сколько можно вспоминать эту игру? Сейчас надо думать как сыграть следущую, а он всё про Спартак. В этом плане, он мне чем-то Тухеля напоминает. Тот, тоже, после вылета от МС, неделю ходил по футбольным студиям и сокрушался, как несправедлив футбол! Работать надо, исправлять ошибки и стараться, их не повторять.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:50
Шло в этом матче всё к пусть, возможно, и минимальной, но таки вполне логичной победе Динамо, причём успели запороть хозяева пару-тройку моментов у ворот Максименко. Ну а в итоге дважды кряду ошибся грубейшим образом в своей вратарской Лещук, и в обоих случаях сыграл грамотно на подборе Соболев. Думается мне, Динамо теперь наверное можно исключить из чемпионской гонки, ну а у Спартака появляется (пусть призрачный) шанс побороться за бронзу.
Гость
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