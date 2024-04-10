Личка о матче со «Спартаком»: «Претензий к отношению и интенсивности нет»

Главный тренер «Динамо» а рассказал, что по итогам проигранного матча «Спартаку» в рамках 23-го тура РПЛ претензий к команде по самоотдаче нет.

Мы подарили два гола сопернику. К сожалению, это стоило потери трёх очков. Хорошо играли, работали в защите. Можно сказать, без этих двух ошибок «Спартак» бы не забил гол. Претензий к игре, отношению, интенсивности никаких нет. К сожалению, две ошибки... Только сказали Игорю Лещуку, что не надо опускать голову. Жизнь иногда приятная, а иногда может быть как в матче со «Спартаком». Надо быть ментально сильными.