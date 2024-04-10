Галактионов: «Сейчас Пиняев играет вдохновенно»

Главный тренер «Локомотива» оценил игру нападающего «красно-зелёных» и сборной России .

У Сергея есть хорошие качества, но, как мы знаем, у молодых ребят случаются перепады. Сейчас Пиняев играет вдохновенно. Самое главное, он раскрепощён, не боится брать на себя инициативу. Понятно, что всегда есть моменты, которые требуют улучшения. Но он действительно работает на фланге и остро, и продуктивно.

Понятно, что Пиняеву на левом фланге более комфортно. Но когда требует ситуация, когда здоров Тикнизян, у нас появляется несколько вариантов. Как вы знаете, в последнее время Наир результативен на этой позиции, даёт хороший объём, скорость и, самое главное, забивает и отдаёт. Не забывайте, что на той же позиции могут сыграть Миранчук, Глушенков, Жемалетдинов и другие ребята, которые тоже приносят пользу.