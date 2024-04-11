Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал провёл закрытую встречу с журналистами. Она прошла вчера на стадионе «красно-белых» и продлилась два часа.
В ходе общения представители СМИ могли задавать Амаралу любые вопросы, но конкретных ответов не получили. Сообщается, что таким образом руководство «Спартака» хотело подготовить португальца к открытому выступлению на публике.
Ну и апогей всему "В ходе общения представители СМИ могли задавать Амаралу любые вопросы, но конкретных ответов не получили".
Самый главный вопрос видать был: "Вы пришли в Спартак работать на благо команды?"
Ну и апогей всему "В ходе общения представители СМИ могли задавать Амаралу любые вопросы, но конкретных ответов не получили".
Самый главный вопрос видать был: "Вы пришли в Спартак работать на благо команды?"