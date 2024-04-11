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Амарал провёл закрытую встречу с журналистами

вчера, 13:12

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал провёл закрытую встречу с журналистами. Она прошла вчера на стадионе «красно-белых» и продлилась два часа.

В ходе общения представители СМИ могли задавать Амаралу любые вопросы, но конкретных ответов не получили. Сообщается, что таким образом руководство «Спартака» хотело подготовить португальца к открытому выступлению на публике.

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Сп62
Сп62
вчера в 21:43
Вопросы задавать можно, но ответы не предусмотрены. Журналистам предоставлена возможность ответить самим на поставленные вопросы. Самообслуживание.
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:12
Забавно, что журналисты вопросы задавала, но ответы не получали, замечательно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:48
Томаш видать совсем аморальный тип если его проверяют и готовят опустить на публику.
Ну и апогей всему "В ходе общения представители СМИ могли задавать Амаралу любые вопросы, но конкретных ответов не получили".
Самый главный вопрос видать был: "Вы пришли в Спартак работать на благо команды?"
8td6hdcfg8he
8td6hdcfg8he
вчера в 13:16
Значит что-то скоро будет!!! Ждём!!!
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