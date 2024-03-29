Россия не посылала запрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ

Россия не посылала запрос об экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.
По данным источника, чтобы сделать это, сначала должно быть возбуждено уголовное дело из-за налогового мошенничества, а это пока не произошло.
Ранее стали известны условия содержания нападающего «Спартака» в тюрьме в ОАЭ.
Какой даун вообще мог такое придумать?
И жалко тех людей кто в это поверит.
Какой даун вообще мог такое придумать?
И жалко тех людей кто в это поверит.
Я хочу поддержать Вас и ставить завтра не буду. Удачи Валерычу... будем болеть за него.
Я хочу поддержать Вас и ставить завтра не буду. Удачи Валерычу... будем болеть за него.