Россия не посылала запрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ

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сегодня, 20:13

Россия не посылала запрос об экстрадиции нападающего «Спартака» из ОАЭ .

По данным источника, чтобы сделать это, сначала должно быть возбуждено уголовное дело из-за налогового мошенничества, а это пока не произошло.