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Россия не посылала запрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ

сегодня, 20:13

Россия не посылала запрос об экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

По данным источника, чтобы сделать это, сначала должно быть возбуждено уголовное дело из-за налогового мошенничества, а это пока не произошло.

Ранее стали известны условия содержания нападающего «Спартака» в тюрьме в ОАЭ.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:40, ред.
Экстрадиция Промеса в Россию?
Какой даун вообще мог такое придумать?
И жалко тех людей кто в это поверит.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:31
Пусть сидит до пенсии, наркобарыга.
shlomo
shlomo ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:23
Добра, Саркис!

Я хочу поддержать Вас и ставить завтра не буду. Удачи Валерычу... будем болеть за него.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:14
Зачем им это делать из за такой смешной суммы!
Гость
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