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Трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро

вчера, 16:26

Трансферная стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро.

После промежуточного обновления цен на игроков стоимость голландца упала до нуля. Максимальная трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляла 24 млн евро в 2018 году

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Прохорович (раскрыть)
вчера в 21:34
Спартак просто решил его слить.
Причём слили его грамотно, вроде как не причем и даже на публику поддерживают его, а самое главное избавились от проблемного игрока.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:26
Очко Промеса переходит в пользу сокамерников.
Сп62
Сп62
вчера в 21:23
В исключительнвх случаев существует отсрочка исполнения судейского решения на определённый срок. Надо дать возможность Квинси лет 5 ещё поиграть, заработать денег на оплату судейских издержек, а затем спокойно отсидеть оставшийся срок. Все были бы довольны. Был бы Федун, он этот вопрос решил бы обязательно.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:01
Ноль - это бесплатно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:27
То есть, Кокорин, Дзюба и т.д. дороже будут?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:14
В этом нет ничего удивительного, он ведь арестован и не может играть, как вернется на поле поменяют стоимость. У других игроков, которые были под следствием, вроде тоже обнуляли стоимость.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:14
Прочитав новости про свою персону, Промес подумал:
- Ещё на одно колено будите приземляться...!
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
" В моё удостоверение личности, умнейший человек-начальник саратовской районной милиции,у которого я просидел пару недель под арестом,собственноручно вписал :Профессия-паразит,образование -лженаучное,убеждения-беспринципен".
Интерес
Интерес
вчера в 19:04
Скоро в минус выйдет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Промеса не существует....
Это иллюзия....
Его Федун придумал...и заставил всех поверить....
nt45z97qsczz
nt45z97qsczz
вчера в 18:28
Похоже на футбольное поле он выйдет только после отсидки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:58
Трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро .
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:57
Трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:55
Зачем мы обсуждаем глупого человека.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:51
Даже не ноль. Он уже в минусе.
lotsman
lotsman
вчера в 17:44
После такого ажиотажного освещения его похождений его рейтинг естественно упал до ноля. От него, как от чумы, шарахнулись все, кроме Спартака, который, по словам некоторых их представителей, ждёт его возвращения.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:43, ред.
Печальный конец в принципе неплохого футболиста. Но это не самое страшное. Страшное ждёт его впереди. Спасти его может только одно - залог, но не знаю, предусмотрен ли он законодательством Нидерландов в таких, как у Промеса, случаях. В принципе, откупиться от правосудия можно всегда, дело только в количестве нулей.
adekvat
adekvat ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:16
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:11
    Это не ноль, это очко.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:04
    Блин, и не впарить теперь его никому. Если тока со своей доплатой от Спартака. Во попали, не позавидуешь...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 17:03, ред.
    даже Сутормин теперь дороже
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:02
    Ну в минус не ушёл - уже хорошо....
    j34sbrdb46xs
    j34sbrdb46xs
    вчера в 17:00
    Теперь он уже никому не нужен
    True Story
    True Story
    вчера в 16:57
    ФК "Голландский штурвал" уже приготовил ему форму с номером "21". Среди мамкиных бродяг Промес быстро освоится в тюрьме
    Прохорович
    Прохорович
    вчера в 16:56, ред.
    Он в тюрьме будет королем поля, трансферная стоимость будет расти, А вообще какойто идиотизм - если он не умен то почему его не оставили в Москве как впрошлом году?
    amdgh48hkmek
    amdgh48hkmek
    вчера в 16:50
    Ну Промес сам себе сделал большую опу....
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:44
    Освободите Промеску
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 16:44
    Бесплатно только рабство, так что его можно купить за условный 1 евро
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    вчера в 16:43
    Какой футболист - такая и стоимость
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:41
    Ноль это ничего...не может быть такой стоимости...просто остался без оценки...
    Гость
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