Трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро .

Трансферная стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро.
После промежуточного обновления цен на игроков стоимость голландца упала до нуля. Максимальная трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляла 24 млн евро в 2018 году
Причём слили его грамотно, вроде как не причем и даже на публику поддерживают его, а самое главное избавились от проблемного игрока.
Причём слили его грамотно, вроде как не причем и даже на публику поддерживают его, а самое главное избавились от проблемного игрока.
- Ещё на одно колено будите приземляться...!
- Ещё на одно колено будите приземляться...!
Это иллюзия....
Его Федун придумал...и заставил всех поверить....
Это иллюзия....
Его Федун придумал...и заставил всех поверить....