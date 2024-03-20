Трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро .

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вчера, 16:26

Трансферная стоимость нападающего «Спартака» на портале Transfermarkt составляет ноль евро.

После промежуточного обновления цен на игроков стоимость голландца упала до нуля. Максимальная трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляла 24 млн евро в 2018 году