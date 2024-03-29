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Юран не против, чтобы Мостовой прошёл стажировку в «Пари НН»

сегодня, 15:59

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что готов взять на стажировку Александра Мостового.

Может, у него получится стать тренером, всё-таки в футболе он прошёл Крым и рым. Если захочет к нам на стажировку — пожалуйста, пусть приезжает.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:11
Серега решил нагнуть Царя????? ....:)))))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:43
А при чем тут Юран?
112910415
112910415
сегодня в 16:32
неужто согласится гордый Мостовой ?!
jhkfnb9n8gs3
jhkfnb9n8gs3 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:07
А с чего это вдруг и когда это произошло, если комменты продолжают писаться и не было вообще никакого сообщения об этом факте, причинах и ссылок на какое-то нарушение, как это положено по правилам? Как минимум, странно...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ fbdtzwwf49mh (раскрыть)
сегодня в 16:01
Здравствуйте.

Тот аккаунт действительно забанен по причине регулярного нарушения правил на протяжении долгого времени, в частности троллинга и оскорбления пользователей и троллинга клубов.
Гость
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