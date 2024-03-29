Юран не против, чтобы Мостовой прошёл стажировку в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что готов взять на стажировку Александра Мостового.
Может, у него получится стать тренером, всё-таки в футболе он прошёл Крым и рым. Если захочет к нам на стажировку — пожалуйста, пусть приезжает.
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что готов взять на стажировку Александра Мостового.
Может, у него получится стать тренером, всё-таки в футболе он прошёл Крым и рым. Если захочет к нам на стажировку — пожалуйста, пусть приезжает.
Тот аккаунт действительно забанен по причине регулярного нарушения правил на протяжении долгого времени, в частности троллинга и оскорбления пользователей и троллинга клубов.
Тот аккаунт действительно забанен по причине регулярного нарушения правил на протяжении долгого времени, в частности троллинга и оскорбления пользователей и троллинга клубов.