«Нант» интересуется защитником «Сочи»

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вчера, 15:18

«Нант» проявляет предметный интерес к защитнику «Сочи» и сборной Словении . Французский клуб начал переговоры с «леопардами». Сообщается, что если «Сочи» получит официальное предложение, соответствующее рыночной стоимости, то рассмотрит вариант продажи игрока.

Дркушич выступает за российский клуб с января 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 18 матчей, забил 2 мяча и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 3 миллиона евро.