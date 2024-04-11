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«Нант» интересуется защитником «Сочи»

вчера, 15:18

«Нант» проявляет предметный интерес к защитнику «Сочи» и сборной Словении Ванье Дркушичу. Французский клуб начал переговоры с «леопардами». Сообщается, что если «Сочи» получит официальное предложение, соответствующее рыночной стоимости, то рассмотрит вариант продажи игрока.

Дркушич выступает за российский клуб с января 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл 18 матчей, забил 2 мяча и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:02
Классный защитник, было бы хорошо, чтобы в РПЛ остался.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:35
лучше конечно выше рыночной стоимости....:))))
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