В «Зените» опровергли слухи о выкупе прав на Изидора

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о выкупе прав на арендованного нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
Информация не соответствует действительности, у нас есть время.
В 16 матчах текущего клубного сезона футболист забил 2 гола.
Сезон ещё не закончен, так что зачем эти слухи?
Зенит просто обязан выкупить Изидора, но если по каким то причинам Зенит откажется выкупать француза, то для него это будет просто беда.
У Изидора контракт с Локо до лета 2027 года, то есть ещё три года и что ему делать с этим?
Локо не хочет отпускать его просто так и после всего вряд ли захочет, чтобы такой игрок находился в команде.
Изидор уже пытался кинуть Локо, но в ФИФА ему объяснили, что накажут его по полной.
Так что в истории Локо-Изидор в выигрыше по любому раскладу будет Локо.
Кстати, Зениту можно сказать спасибо, что избавил Локо от проблемы, правда теперь это уже проблема Зенита.
Но, как говорится, Зенит богат, ему видней.
Сезон ещё не закончен, так что зачем эти слухи?
Зенит просто обязан выкупить Изидора, но если по каким то причинам Зенит откажется выкупать француза, то для него это будет просто беда.
У Изидора контракт с Локо до лета 2027 года, то есть ещё три года и что ему делать с этим?
Локо не хочет отпускать его просто так и после всего вряд ли захочет, чтобы такой игрок находился в команде.
Изидор уже пытался кинуть Локо, но в ФИФА ему объяснили, что накажут его по полной.
Так что в истории Локо-Изидор в выигрыше по любому раскладу будет Локо.
Кстати, Зениту можно сказать спасибо, что избавил Локо от проблемы, правда теперь это уже проблема Зенита.
Но, как говорится, Зенит богат, ему видней.