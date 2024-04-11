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В «Зените» опровергли слухи о выкупе прав на Изидора

вчера, 08:57

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о выкупе прав на арендованного нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

Информация не соответствует действительности, у нас есть время.

В 16 матчах текущего клубного сезона футболист забил 2 гола.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:11
- Дак весеннее обострение, ёперный театр. Толи ещё будет ...
phbsy99fub6j
phbsy99fub6j
вчера в 10:55
Мало забивает, не за что его брать.
112910415
112910415
вчера в 10:38, ред.
слишком много фейковых новостей ! (
прям руки опускаются (
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:22, ред.
Зенит брал в аренду Изидора с обязательным выкупом после сезона.
Сезон ещё не закончен, так что зачем эти слухи?

Зенит просто обязан выкупить Изидора, но если по каким то причинам Зенит откажется выкупать француза, то для него это будет просто беда.
У Изидора контракт с Локо до лета 2027 года, то есть ещё три года и что ему делать с этим?

Локо не хочет отпускать его просто так и после всего вряд ли захочет, чтобы такой игрок находился в команде.
Изидор уже пытался кинуть Локо, но в ФИФА ему объяснили, что накажут его по полной.
Так что в истории Локо-Изидор в выигрыше по любому раскладу будет Локо.

Кстати, Зениту можно сказать спасибо, что избавил Локо от проблемы, правда теперь это уже проблема Зенита.
Но, как говорится, Зенит богат, ему видней.
Hauptman
Hauptman
вчера в 09:47
Кому это бревно нужно?
lotsman
lotsman
вчера в 09:31
Что то много уток стало летать. То за Чаловым Европа в очереди стоит, то Соболев вдруг стал востребован в топ-5. Весенняя утиная охота началась.)
adekvat
adekvat
вчера в 09:27
Зачем его вообще брали, толку от него 0.
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