Агент Малкома рассказал, при каком условии бразилец вернётся в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» , высказался о возможном возвращении форварда в Россию.

Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его.