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Агент Малкома рассказал, при каком условии бразилец вернётся в «Зенит»

вчера, 20:30

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, высказался о возможном возвращении форварда в Россию.

Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:57
проехали уже, тому не быть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:53
его место занято уже подписали Изю по просьбе великого тренеришки Семака
lotsman
lotsman
вчера в 21:38
А Зенит хочет его выкупить? Кто задаёт такие вопросы агенту? В Зените и без Малкома игроков хватает.
Futurista
Futurista
вчера в 20:50, ред.
Надо в Спартак его купить)...только при одной опасности этого действа Зенит в 2 раза больше будет готов заплатить арабам...
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:48
В Хиляле платят много, есть возможность выиграть трофеи, в том числе ЛЧ. А что может дать Зенит? Если бы Зенит мог что-нибудь ему предложить, то он не ушел бы в СА.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44
Никому не нужны необоснованные траты....
Если условного Педро который в 5 раз дешевле вполне будет достаточно для чемпионства...
2npg4bf279am
2npg4bf279am
вчера в 20:42
Всё могут решить только деньги????
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:33
Малком в Аль Хиляле стал своим, врятли его отпустят!
Гость
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