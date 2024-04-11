Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе «Нанта» к игроку

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении , подтвердил информацию о том, к его клиенту существует интерес.

Что касается трансферного статуса Вани, я могу сказать, что есть клубы, которые следят за ним в течение определённого времени. Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран.

Я не буду предлагать названия клубов, но пока слишком рано говорить о трансфере, потому что Ваня полностью сосредоточен на РПЛ . «Сочи» находится в решающем моменте сезона, ему нужно сосредоточиться на играх.

Вскоре после завершения сезона начнется Евро-2024, Ваня будет выступать за сборную Словении. Думаю, что после чемпионата Европы будет лучший момент для трансфера. Это всё, что я могу сказать на данный момент.