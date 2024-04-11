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Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе «Нанта» к игроку

вчера, 15:25

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, подтвердил информацию о том, к его клиенту существует интерес.

Что касается трансферного статуса Вани, я могу сказать, что есть клубы, которые следят за ним в течение определённого времени. Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран.

Я не буду предлагать названия клубов, но пока слишком рано говорить о трансфере, потому что Ваня полностью сосредоточен на РПЛ. «Сочи» находится в решающем моменте сезона, ему нужно сосредоточиться на играх.

Вскоре после завершения сезона начнется Евро-2024, Ваня будет выступать за сборную Словении. Думаю, что после чемпионата Европы будет лучший момент для трансфера. Это всё, что я могу сказать на данный момент.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:04
Защитник классный, но Нант его купит, только если в лигу 2 вылетят.
shlomo
shlomo
вчера в 15:34
Ну кроме интереса пока ничего конкретного наверное и нет.... пот агент и загнул такую длинную речь.
Гость
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