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Анри: «В „Барселоне“ думают не о победах, а о качестве игры»

вчера, 08:33

Экс-игрок «Барселоны» Тьерри Анри высказался о причинах, по которым считает этот клуб особенным.

В «Барселоне» думают не о победах, а о качестве игры. Это будто миссия – дать людям возможность насладиться футболом: болельщикам, игрокам на поле и тренерскому штабу.

Ты должен действительно любить то, чем занимаешься. Именно поэтому в «Барселоне», когда ты побеждаешь, то должен делать это красиво.

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:36
Другими словами для Барселоны неприемлем вариант Рубина времён бердыева, Атлетико Симеоне 2010х годов и Интера времён Моуриньо
В приоритете красивая, зрелищная игра, а не победа по цене припаркованного автобуса
112910415
112910415
вчера в 10:06
слишком красиво сказал
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:25
Другими словами - лучше качественно проиграть? )
adekvat
adekvat
вчера в 09:16
В Краснодаре тоже так думают.
Гость
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