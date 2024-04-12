Анри: «В „Барселоне“ думают не о победах, а о качестве игры»

Экс-игрок «Барселоны» высказался о причинах, по которым считает этот клуб особенным.

В «Барселоне» думают не о победах, а о качестве игры. Это будто миссия – дать людям возможность насладиться футболом: болельщикам, игрокам на поле и тренерскому штабу.

Ты должен действительно любить то, чем занимаешься. Именно поэтому в «Барселоне», когда ты побеждаешь, то должен делать это красиво.