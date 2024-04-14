Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Лига Два 2023/2024

«Рексхэм» вышел в Первую лигу Англии

сегодня, 12:40

Клуб актёра Райана Рейнольдса и режиссёра Роба МакЭлхенни «Рексхэм» вышел в английскую Лигу Один, заняв второе место в Лиге Два.

Валлийская команда, купленная голливудскими звёздами в 2020 году, за 4 года добралась от Национальной лиги до Лиги Один.

В следующем сезоне «Рексхэму» предстоит побороться на выход в Чемпионшип.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рексхэм
Перевод с goal.com
«Челси» продал отель сам себе, чтобы не нарушить ФФП
Вчера, 16:22
Слухи«Интер» может купить семья из Саудовской Аравии
Вчера, 11:05
Италия близка к получению пятой путёвки в Лигу чемпионов
12 апреля
Холанд пошёл в раздевалку «Реала» после матча в Лиге чемпионов
11 апреля
Игроков «Барселоны» наградили гамбургерами за победу над ПСЖ
11 апреля
Израиль собирается принять участие в Кубке Америки
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 13:19
Райан Рейнольдс красава
Обожаю "Главного героя" и обе части "Дэдпула"
Рад, что у него и в футболе всё пока складывается удачно
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ dpke39p6kzpt (раскрыть)
сегодня в 13:17
В низших лигах безусловно
На более высоком уровне за деньги не выиграешь титулы
Должны сложится многие факторы, в том числе и удача
dpke39p6kzpt
dpke39p6kzpt
сегодня в 13:08
Деньги значит значат многое.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:05
Круто , вот что значит владельцы вкладываются
drug01
drug01
сегодня в 12:46
За четыре года это большой успех!Желаем успешной игры дальше!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 