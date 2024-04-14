«Рексхэм» вышел в Первую лигу Англии

Клуб актёра Райана Рейнольдса и режиссёра Роба МакЭлхенни «Рексхэм» вышел в английскую Лигу Один, заняв второе место в Лиге Два.
Валлийская команда, купленная голливудскими звёздами в 2020 году, за 4 года добралась от Национальной лиги до Лиги Один.
В следующем сезоне «Рексхэму» предстоит побороться на выход в Чемпионшип.
Обожаю "Главного героя" и обе части "Дэдпула"
Рад, что у него и в футболе всё пока складывается удачно
Обожаю "Главного героя" и обе части "Дэдпула"
Рад, что у него и в футболе всё пока складывается удачно
На более высоком уровне за деньги не выиграешь титулы
Должны сложится многие факторы, в том числе и удача
На более высоком уровне за деньги не выиграешь титулы
Должны сложится многие факторы, в том числе и удача