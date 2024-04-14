«Рексхэм» вышел в Первую лигу Англии

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сегодня, 12:40

Клуб актёра Райана Рейнольдса и режиссёра Роба МакЭлхенни «Рексхэм» вышел в английскую Лигу Один, заняв второе место в Лиге Два.

Валлийская команда, купленная голливудскими звёздами в 2020 году, за 4 года добралась от Национальной лиги до Лиги Один.

В следующем сезоне «Рексхэму» предстоит побороться на выход в Чемпионшип.