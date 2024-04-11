Игроков «Барселоны» наградили гамбургерами за победу над ПСЖ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заказал футболистам своей команды гамбургеры в раздевалку. Он посчитал, что игроки заслужили это победой над ПСЖ.
«Барселона» обыграла парижский клуб в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2.
|Пари Сен-Жермен2 : 3Барселона
|Матч завершен
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заказал футболистам своей команды гамбургеры в раздевалку. Он посчитал, что игроки заслужили это победой над ПСЖ.
«Барселона» обыграла парижский клуб в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2.