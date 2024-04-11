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Игроков «Барселоны» наградили гамбургерами за победу над ПСЖ

вчера, 20:06
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заказал футболистам своей команды гамбургеры в раздевалку. Он посчитал, что игроки заслужили это победой над ПСЖ.

«Барселона» обыграла парижский клуб в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 3:2.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 02:38
И Колу.. Муани.. А-ха-ха-ха.. 😀
Фата лист
Фата лист
вчера в 23:09
Еще ответку играть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:54
Ох и балует президент Лапорта своих игроков...)
5vhnaxp8cnuq
5vhnaxp8cnuq
вчера в 21:45
Ну всё, объелись, можно ждать неудачу в ответе.
Futurista
Futurista
вчера в 20:37, ред.
Надо было лягушачьи лапки заказать или черепаший суп...для символизма...
adekvat
adekvat
вчера в 20:21
Все Барса за пирожки кубок завоюет.
Гость
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